Il mercato immobiliare residenziale a Campobasso ha registrato nel 2025 una crescita particolarmente robusta, con un incremento del 24,7%. Questo dato significativo emerge da un'attenta analisi del settore, che evidenzia un notevole dinamismo nel capoluogo molisano. La domanda di immobili si è mostrata particolarmente vivace, concentrandosi soprattutto nei quartieri universitari e nelle aree di prima espansione della città, zone che continuano ad attrarre acquirenti e investitori.

Andamento delle Compravendite e Dati Storici

L'anno 2025 è stato caratterizzato da un numero elevato di transazioni nel settore residenziale, con un totale di 658 compravendite normalizzate.

Questo volume rappresenta un incremento sostanziale rispetto alle 528 transazioni registrate nel 2024, confermando una tendenza positiva e in costante rafforzamento. Il valore raggiunto nel 2025 non è solo superiore a quello dell'anno precedente, ma si configura come il più alto dell'ultimo decennio, superando anche il precedente picco di 607 transazioni che era stato registrato nel 2022. Questi numeri sottolineano la centralità strategica di Campobasso, che si conferma un polo attrattivo sia per chi cerca la prima casa, sia per chi desidera effettuare un investimento solido e duraturo nel settore del mattone.

Il Dinamismo di Campobasso nel Contesto Nazionale

A livello nazionale, i primi nove mesi del 2025 hanno visto il mercato immobiliare residenziale italiano mantenere un forte slancio, con un totale di 548.287 compravendite.

Questo dato complessivo rappresenta una crescita del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, indicando un'ampia ripresa del settore. In questo panorama di generale espansione, Campobasso si è distinta in modo significativo, emergendo tra le città capoluogo di provincia che hanno registrato le performance più brillanti. Con un aumento del 25,7% nelle compravendite, il capoluogo molisano si è posizionato tra le dieci città italiane con la crescita più marcata. Tra queste figurano anche Frosinone (+45,1%), Sondrio (+34,6%), Belluno (+34,4%), Grosseto (+29,3%), Catanzaro (+26,5%), Siena (+25,6%), Imperia (+22,8%), Pavia (+21,4%) e Massa (+21,3%), a testimonianza di un diffuso dinamismo sul territorio nazionale.

Commentando questi risultati, il presidente di Fimaa Confcommercio Molise ha evidenziato come i dati "attestino una straordinaria vitalità del mercato residenziale di Campobasso". Ha inoltre ribadito con forza che "il balzo del +24,7% dimostra inequivocabilmente che il mattone continua a rappresentare un bene rifugio primario e un'opportunità strategica d'investimento", rafforzando la fiducia nel settore.