Il mercato immobiliare trentino ha mostrato segnali di solidità nel secondo trimestre del 2026, pur evidenziando una "frenata" negli ultimi due mesi. Questa la fotografia emersa dall'analisi congiunta di Fimaa Trentino - Confcommercio Trentino e del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto.

Tra aprile e giugno 2026, le compravendite residenziali hanno raggiunto quota 1.235, in crescita rispetto alle 1.198 dello stesso periodo del 2025. L'incremento di 37 transazioni, pari a circa il 3,1%, conferma un mercato ancora dinamico.

Tuttavia, l'andamento mensile rivela un rallentamento dopo un avvio brillante: ad aprile le compravendite sono cresciute del 27,27% rispetto all'anno precedente (490 atti contro 385), ma a maggio si è registrato un calo del 13,94% (358 contro 416) e a giugno una flessione del 2,52% (387 contro 397).

Severino Rigotti, presidente di Fimaa Trentino, ha commentato: «Il secondo trimestre resta positivo, ma dobbiamo capire se la frenata registrata negli ultimi due mesi rappresenti soltanto un episodio oppure l'inizio di un rallentamento più strutturale». Le stime attuali indicano una chiusura del 2026 con un incremento delle compravendite di circa l'1,14%, ma l'evoluzione del mercato nei prossimi mesi sarà fondamentale.

Accesso al credito e crisi delle locazioni

La domanda di acquisto rimane sostenuta, ma Rigotti ha evidenziato come un numero crescente di famiglie incontri difficoltà nell'accesso al mercato. I prezzi degli immobili continuano a salire e ottenere un mutuo è diventato più complesso a causa delle valutazioni bancarie sempre più rigorose, bloccando molte operazioni nella fase dell'accesso al credito.

Permane inoltre l'emergenza delle locazioni: la domanda di affitti è elevata, ma l'offerta è quasi inesistente. Molti proprietari preferiscono destinare gli immobili agli affitti turistici o agli studenti, che garantiscono rendimenti più elevati, mentre altri rinunciano dopo esperienze negative. Fimaa ha espresso apprezzamento per gli investimenti della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento nel recupero del patrimonio abitativo pubblico, auspicando che l'immissione di nuovi alloggi possa attenuare la forte tensione abitativa.

Il quadro del Notariato e le incognite future

Anche il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Trento e Rovereto ha registrato un andamento positivo. Nel secondo trimestre, gli atti complessivi sono aumentati del 7% rispetto allo stesso periodo del 2025, consolidando un primo semestre sopra i livelli dell'anno precedente. Questi dati includono compravendite, mutui, donazioni, divisioni e trasferimenti immobiliari, offrendo una lettura ampia dell'attività economica del settore.

Orazio Marco Poma, presidente del Collegio Notarile, ha invitato alla cautela nell'interpretazione dei dati. «Non esistono fattori particolari che giustifichino una crescita così marcata e sarà importante verificare se questa tendenza verrà confermata nei prossimi trimestri», ha affermato Poma.

Le principali incognite per il futuro del mercato sono l'aumento del costo della vita, il caro carburanti, le tensioni internazionali e, soprattutto, il progressivo irrigidimento delle politiche creditizie. La crescente diffusione in Trentino della figura del mediatore creditizio è considerata un indicatore significativo della fragilità economica delle famiglie e delle difficoltà nell'ottenere finanziamenti bancari.

Nelle principali località turistiche, la domanda continua ad essere sostenuta anche da fondi immobiliari e investitori stranieri. Questo contribuisce all'aumento dei valori immobiliari, rendendo sempre più difficile l'accesso alla casa per i residenti.