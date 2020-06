Le esequie di Luna Benedetto, la ragazza di soli 15 anni travolta e uccisa mentre era in sella ad uno scooter domenica 14 giugno a Lecce, verranno celebrati nel pomeriggio di giovedì 18 nel Duomo della città salentina. La giovane era una promessa della danza e, come riportano le pagine di Cronaca Nera della stampa locale, sarà vestita da ballerina anche il giorno del suo funerale. Il padre, l'avvocato Massimo Benedetto, da mesi bloccato in Marocco, rientrerà in Italia appena in tempo per salutare per l'ultima volta la sua piccola.

L'incidente nella serata di domenica

L'incidente è avvenuto domenica sera, in viale Giovanni Paolo II, non lontano dallo stadio di Lecce.

Secondo quanto ricostruito, Luna ed un coetaneo erano usciti in scooter per comprare le pizze. Mentre ritornavano però, a pochi metri dall'abitazione di via Rapolla, dove li stavano aspettando gli amici con i quali avevano in programma di trascorrere la serata, una Renault Megane proveniente dal litorale adriatico, li ha travolti. Nell'impatto, violentissimo, i due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto.

I soccorritori, subito giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvare Luna. L'amico che era alla guida del motorino è stato, invece, accompagnato d'urgenza all'ospedale “Vito Fazzi”. Ricoverato in rianimazione, attualmente è grave ma stazionario. Al momento è ancora intubato e la sua prognosi rimane riservata.

Gli occupanti della Megane, un 39enne e una 34enne, invece, sono rimasti illesi. Il conducente dell'auto, risultato negativo agli esami alcolemici e tossicologici, ha dichiarato di non aver proprio visto i ragazzi. Per chiarire la dinamica dell'incidente, il pm di turno Alessandro Prontera, ha aperto un fascicolo; in attesa dei risultati delle indagini condotte dalla polizia locale di Lecce e da periti appositamente nominati, l'uomo è stato indagato d'ufficio per omicidio stradale.

'Un angelo sulle punte'

La notizia della tragica morte di Luna ha sconvolto l'intera città di Lecce. La ragazza, che aveva una sorella gemella e due fratelli, era una studentessa del Liceo Classico "Giuseppe Palmieri". La sua grande passione, però, era la danza classica: da tempo, infatti, frequentava l'importante scuola "Balletto del Sud ".

Proprio il direttore Fredy Franzutti, commosso, ha ricordato sui social la promettente allieva definendola "un angelo in punta di piede".

I funerali di Luna verranno celebrati nella cattedrale di Santa Maria Assunta, il Duomo di Lecce, giovedì alle ore 16:30. Ad officiare le esequie, sarà l’Arcivescovo, monsignor Michele Seccia. Alla cerimonia, potrà partecipare anche il padre della ragazza, l'avvocato Massimo Benedetto. L'uomo, a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus, si trovava da oltre tre mesi bloccato in Marocco, ma nelle scorse ore è riuscito a prenotare un volo di linea per la giornata di domani, mercoledì 17 giugno.