L'utilizzo dei concezionali per la Chiesa è sempre stato un tabù, ovvero è stata sempre contraria per motivi di principio. L'atto sessuale difatti è visto per i cattolici come un atto di procreazione, di creare una nuova vita, e non come un'espressione di volontà carnale. Papa Francesco [VIDEO] è stato spesso al centro di polemiche, specialmente nel mondo laico ma in una recente intervista ora l'attacco potrebbe arrivare dall'interno.

Una suora mette in difficoltà il Papa

Una #suora proveniente dall'Argentina, facente parte dell'ordine delle Carmelitane Missionarie Teresiane, intervistata da Radio Cut ha dichiarato che nei giorni passati ha partecipato a un evento con il Papa dove si è parlato di metodi contraccettivi.

Secondo la religiosa, durante un colloquio risalente ad alcuni giorni fa, #Papa Francesco le avrebbe suggerito di utilizzare alcuni metodi di contraccezione piuttosto che altri, come il preservativo per gli uomini e altri per le donne. La suora pensa che queste affermazioni siano state date come consiglio per aiutare le donne argentine che continuano ad abortire a un tasso molto elevato.

Recentemente infatti in Argentina è stata approvata una legge che permette l'#aborto prima delle 14 settimane. Finora gli aborti avvenivano comunque, ma in maniera illegale e sono stati calcolati in circa mezzo milione ogni anno. Le parole di Papa Francesco [VIDEO] sono dunque da intendere in questo senso, da padre della chiesa potrebbe aver pensato che sia meglio prevenire piuttosto che abortire, nonostante la Chiesa sia da sempre contraria all'uso di contraccettivi.

Una giusta educazione sessuale, secondo la suora, potrebbe evitare di depenalizzare la pratica abortiva. Tra gli altri consigli di Papa Francesco ci sarebbe stato addirittura un consiglio chirurgico: legare le tube.

Ecco cosa avrebbe voluto dire Bergoglio

Se quanto riferito dalla suora durante l'intervista dovesse rivelarsi vero, la questione provocherà diversi grattacapi al pontefice, spesso nel mirino delle sfere più conservatrici del Vaticano. Per la suora l'educazione sessuale è fondamentale e responsabilità dello Stato, proprio in quelle zone povere dell'Argentina dove la donna potrebbe abortire illegalmente. "Non abbiamo bisogno di depenalizzare l'aborto in quanto non c'è la necessità di abortire" conclude la religiosa, dando dunque un assist e probabilmente una giustificazione alle parole di Papa Francesco.