Psicosi Viagra in Olanda dopo lo stop alle sperimentazioni su decine di donne incinte. Undici bimbi, venuti alla luce al termine dei test, sono morti prematuramente. La notizia è stata diffusa da numerosi media olandesi e ripresa da autorevoli tabloid, come il Guardian. In base alle ultime informazioni, il Viagra era stato somministrato [VIDEO] in 10 nosocomi, di Amsterdam e di altri centri olandesi. Sarebbero 93 le donne incinte a cui sarebbe stata somministrata la celebre pillola blu. Donne in ansia per la scarsa crescita del feto. I medici, per favorire lo sviluppo dei feti, avevano pensato proprio alla pillola per curare la disfunzione erettile dell'uomo.

Dopo sperimentazioni sui topi, infatti, gli esperti avevano notato che l'utilizzo della sostanza, in virtù del suo potere vasodilatatore, avrebbe potuto migliorare l'irrorazione ematica verso la placenta.

Un tragico flop

Sperimentazioni fallimentari in Olanda. Quella che doveva essere un ricerca importante per sviluppare i feti interessati da una scarsa crescita si è rivelata un tragico flop. Undici neonati, dopo essere venuti al mondo, hanno avuto gravi problemi ai polmoni [VIDEO] che li hanno portati alla morte. Le madri erano state sottoposte alle sperimentazioni con il Viagra. Per evitare altre morti e problemi, nelle ultime ore un comitato indipendente di controllo olandese ha disposto la fine di ogni test sulle donne incinte. Il Guardian ha scritto che le altre donne a cui è stata somministrata la celebre pillola blu "stanno ora vivendo con estrema ansia la propria gravidanza".

Devono ancora partorire una quindicina di donne

Alla base della decisione di bloccare la sperimentazione del sildenafil sulle donne in dolce attesa ci sarebbero i gravi problemi ai polmoni dei piccoli che arrecherebbe il farmaco. Si ipotizza che l'aumento della pressione sanguigna provocato dal Viagra possa favorire l'entrata di molto ossigeno nei polmoni, lesionandoli. Si tratterebbe di un deleterio effetto collaterale del sildenafil. Durante i test, coordinati dall'Amsterdam University Medical Centre, è stato anche somministrato un placebo a un gruppo di controllo composto da 90 donne incinte. In tal caso, nessun bimbo è morto: solo 3 neonati hanno avuto lievi problemi polmonari. Sono una quindicina le donne sottoposte alla sperimentazione con il Viagra che devono ancora partorire. Adesso il loro timore più grande è che i figli possano accusare gravi problemi ai polmoni. Il ginecologo Wessel Ganzevoort ha dichiarato durante un'intervista che la sperimentazione si è rivelata un fallimento, e che lui e i colleghi non vorrebbero mai mettere in pericolo l'incolumità dei pazienti.