Nadia Toffa è stato uno dei personaggi televisivi più discussi dell'ultimo anno per via del male che l'ha colpita. La personale battaglia della Toffa contro il cancro è ancora in divenire, ciò nonostante la conduttrice tornerà alla conduzione delle Iene dal 30 settembre seppur con l'appoggio di Alessia Marcuzzi. Si tratta di una bella notizia ma che non ha avuto il potere si far placare la polemica, nata su Instagram, per via di alcuni frasi affibbiate alla conduttrice riguardanti il male con il quale sta lottando: 'Il cancro è un dono' ha commentato Nadia, frase non gradita però al popolo dei Social Network [VIDEO].

Sui social Nadia Toffa chiarisce la sua posizione sull'argomento 'cancro'

A rispondere agli utenti del web è stata la stessa conduttrice la quale ha smentito di aver considerare il cancro una fortuna.

'Sono pazza secondo voi?', ha sbottato la Toffa la quale ha tenuto però a precisare che il significato della frase era rivolto al fatto che se si entra in un reparto di oncologia pediatrica si possono osservare numerosi bambini sorridenti nonostante il loro male.

Per Nadia infatti chi ha il cancro riesce ad avere una maggiore determinazione ed uno spiccato spirito di sopravvivenza che spesso coloro che 'stanno bene' non riescono ad avere. Pensiero rivolto anche ai genitori dei piccoli affetti da un male, tristi dentro ma determinati a far coraggio e sostenere i loro figli mostrandosi allegri quando possibile. 'Avessero potuto scegliere cosa avrebbero deciso per i loro figli?', ha sottolineato Nadia Toffa, la quale ha ribadito come queste famiglie semplicemente affrontano un destino che per loro è stato infame.

'Ognuno è libero di vivere': la conduttrice sbotta

Secondo la conduttrice televisiva Nadia Toffa [VIDEO]sono gli stessi medici ad incoraggiare le famiglie e gli stessi ammalati ad assumere un atteggiamento positivo in modo da affrontare meglio la malattia, ed è proprio per questo che ad esempio sono nati gli esperti di clownterapia, una tecnica di terapia praticata da persone appartenenti ad associazioni o cooperative che scelgono il clown come stato di coscienza per entrare in relazione con persone allettate per via del cancro.

Su Instagram inoltre la conduttrice ha ribadito che dall'inizio della sua malattia ha sostenuto come l'unica speranza di sconfiggere il tumore sia la medicina, attraverso le apposite radio e chemioterapie, poiché la sola forza di volontà non basta (purtroppo) a guarire dal male. Un messaggio duro da parte della conduttrice delle Iene la quale ha voluto chiarire la sua posizione.