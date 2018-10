Infarto per Nichi Vendola. Un forte malore improvviso ha colpito l'ex governatore della Puglia a Roma nella giornata di lunedì. Roverato d'urgenza, è stato sottoposto ad una operazione chirurgica andata a buon fine. Al momento, stando a fonti autorevoli tra cui l'Ansa e Repubblica, il politico non si troverebbe in pericolo di vita e sarebbe stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva del policlinico Gemelli di Roma.

Il mondo politico è in apprensione per lo stato di salute dell'ex governatore della Puglia, Nichi Vendola. L'ex leader del Sinistra Ecologia e Libertà ha accusato un malore lunedì scorso mentre si trovava a Roma, [VIDEO] la città in cui risiede.

Il sessantenne non si è sentito bene nella notte tra il 14 e il 15 ottobre. Tuttavia le sue condizioni sono peggiorate nella mattinata di lunedì, quando Vendola si trovava presso la Camera dei deputati. Il forte malessere ha reso indispensabile il trasporto all'Ospedale Gemelli di Roma. Qui, dopo i primi accertamenti, è stato operato d'urgenza. I medici sono intervenuti chirurgicamente applicando all'ex governatore uno stent. Successivamente, Vendola è stato trasportato in terapia intensiva. Stando a quanto si apprende dal web, Nichi Vendola non sarebbe però in pericolo di vita. Ovviamente solo con il passare delle ore arriveranno altri aggiornamenti sul suo stato di salute.

La notizia dell'infarto che ha colpito Nichi Vendola è stata divulgata dai siti web locali della città natale [VIDEO] dell'ex leader del Sel, ovvero Terlizzi.

Vendola ha guidato la regione Puglia dal 2005 fino al 2015, oltre ad essere leader del Sel (Sinistra ecologia e libertà), sciolto poi nel 2016 in seguito al decreto dell'Assemblea Nazionale, per confluire in Sinistra Italiana. Vendola si è sempre battuto per i diritti degli omosessuali, ricevendo anche parecchi insulti nel corso della sua carriera. Nell'anno 2016 ha coronato il sogno di diventare padre insieme al compagno Ed Testa: i due hanno un bambino, nato grazie alla alla pratica della maternità surrogata in California. Il mondo politico e i famigliari sono vicini a Nichi Vendola che, dopo essere stato colpito da un infarto nella giornata di lunedì, è ancora ricoverato al Gemelli di Roma, fortunatamente non in pericolo di vita.