Annuncio

Annuncio

Anche stasera, come ogni mercoledì, ci attende una nuova puntata del noto programma televisivo 'Chi l'ha visto?'. Il programma va in onda su Rai3 ogni settimana con la conduzione della giornalista Federica Sciarelli, in diretta da via Telauda (Roma).

Da anni 'Chi l'ha visto?' si occupa, con discrezione e professionalità, di innumerevoli casi di scomparsa e di cronaca nera in generale [VIDEO]. Nella puntata di oggi, la Sciarelli parlerà del caso di Elena (14 anni) una ragazzina scomparsa da Pioltello (Milano).

Elena è una giovane come tante che frequenta la scuola; di lei non si hanno più notizie da circa due settimane.

'Chi l'ha visto?': il caso di scomparsa di Elena

Elena è scomparsa lo scorso 14 Gennaio; della giovanissima si sono perse del tutto le tracce [VIDEO].

Advertisement

Ciò che preoccupa la famiglia di Elena è l'inquietante telefonata da parte di un losco figuro il quale ha consigliato i genitori della ragazzina di rassegnarsi, in quanto non l'avrebbero più rivista: 'E' nostra e non tornerà più'.

Dalla sparizione di Elena sono passate due settimane e tutt'ora la 14enne risulta scomparsa. Chi ha incontrato Elena il giorno della sua scomparsa? Cosa può esserle accaduto? Nella puntata odierna di 'Chi l'ha visto?' Federica Sciarelli, sostenuta dai suoi validi collaboratori, approfondirà il caso di sparizione della giovane Elena, cercando di capire se la ragazza sia stata effettivamente rapita.

Elena non è mai entrata a scuola

Lo scorso 14 Gennaio, Elena è uscita di casa intorno alle 7:30 per raggiungere l'istituto scolastico da lei frequentato. In seguito il nulla.

Advertisement

La 14enne non sarebbe mai entrata in classe e nessuno dei suoi compagni l'avrebbe vista fuori dalla scuola.

Lo stesso giorno della scomparsa, la madre di Elena ha ricevuto alcune telefonate da parte di un uomo, il quale ha informato di aver visto la giovanissima in compagnia di un ragazzo di qualche anno più grande. Oltre a ciò, al momento non c'è nessun'altra pista da seguire per far luce sul giallo.

Descrizione della scomparsa

Elena è alta 1.65 metri, ha occhi e capelli color castano. Al momento della scomparsa la quattordicenne indossava i seguenti indumenti: un giubbino e un pantalone neri ed un paio di scarpe da ginnastica bianche. Con sé, Elena ha solamente i documenti di riconoscimento ed uno zaino di colore rosa che usa per la scuola. Le indagini sono svolte dai carabinieri di Vigevano col massimo riserbo. Si sospetta che Elena possa aver abbandonato l'Italia, considerando anche le sue origini.