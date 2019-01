Annuncio

Avellino, 18 gennaio – Un pusher di 33 anni originario di Frigento (AV), non si è fermato al posto di blocco imposto dai Carabinieri della locale stazione nella mattinata di ieri. L’uomo ha iniziato così la sua folle corsa, innescando l’inseguimento, nel tentativo di fuggire al controllo dei militari della Compagnia. Dopo un’affannosa rincorsa, il pusher è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'inseguimento

Quella che sembrava una tranquilla mattinata per la piccola cittadina di Mercogliano, in provincia di Avellino, si è tramutata in una scena degna dei più adrenalinici film polizieschi.

Infatti, un pusher di 33 anni alla guida della sua Fiat Punto, non si è fermato al blocco dei Carabinieri di Avellino impegnati in un servizio di controllo del territorio. L’uomo ha così dato inizio a una corsa ad alta velocità, innescando un rocambolesco inseguimento durante il quale ha tamponato alcune auto ferme in sosta e gettato dal finestrino alcuni involucri di plastica contenenti le sostanze stupefacenti [VIDEO], nel tentativo di sbarazzarsene. Gli involucri sono stati recuperati poi da un’altra pattuglia intervenuta in ausilio. Gli agenti hanno terminato il lungo inseguimento a Manocalzati, sulla SS 7 Ofantina, dove il fuggitivo è stato finalmente bloccato. All’arresto il 33enne ha opposto ulteriore resistenza colpendo con un gomito il capo equipaggio della pattuglia, che nonostante sia rimasto ferito insieme al suo collega durante la folle corsa, è riuscito a bloccarlo.

La perquisizione

Alla perquisizione gli agenti del Nucleo radiomobile della Compagnia di Avellino hanno trovato diversi grammi di sostanze stupefacenti, contenute in 19 contenitori di plastica trasparente, sottoposte a sequestro unitamente ad altri oggetti personali e alla sua auto.

L’operazione è stata coordinata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale dei carabinieri di Avellino, che ha seguito passo passo le operazioni della pattuglia fino alla cattura del ragazzo.

Trasportato presso gli uffici del Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, alla luce delle evidenze raccolte, l’uomo è stato tratto in arresto e detenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo che si terrà oggi stesso presso il Tribunale di Avellino [VIDEO], per disposizione dell’Autorità Giudiziaria locale.