Morire a solo due anni per una forma grave di meningite da meningococco. È accaduto nella notte tra venerdì 18 gennaio e sabato 19 presso l’Ospedale Maggiore di Bologna. Vittima della malattia fulminante un bimbo [VIDEO] che venerdì mattina era stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso pediatrico del nosocomio a causa della febbre che lo aveva colpito qualche ora prima. Tuttavia agli occhi dei medici il piccolo risultava in condizioni di Salute non gravi, ma solo con un’infiammazione alle vie respiratorie.

Inoltre il paziente inizialmente aveva risposto bene alla terapia con il paracetamolo. Insomma, sembrava affetto da una comune influenza; per questo motivo il personale della struttura sanitaria non ha ritenuto utile trattenerlo più a lungo dimettendolo circa un’ora dopo il suo ricovero.

Il secondo ricovero e il trasferimento in rianimazione

Al bimbo erano stati prescritti tutti i medicinali utili per superare i malanni di stagione, attraverso una terapia antipiretica e antiinfiammatoria. Ma queste cure si sono rivelate del tutto inefficaci. Dopo qualche ora il piccolo è dovuto tornare al pronto soccorso a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Nella circostanza il personale medico si è reso conto della gravità della situazione: il paziente presentava in modo evidente i segni di uno shock settico in corso. Nonostante le terapie idonee siano state immediatamente somministrate, il bambino non ha risposto alle cure.

Trasferito in rianimazione, è morto nella notte tra venerdì e sabato. Purtroppo si tratta della seconda vittima per meningite in pochi giorni in Italia: anche un 15enne, che non risultava vaccinato [VIDEO], è spirato al Policlinico Umberto I di Roma.

Avviata la profilassi per i casi di meningite

Dopo la tragica scomparsa del piccolo, la vicenda è stata comunicata al dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Bologna che l’ha resa nota. Inoltre è stato comunicato che nelle ore successive al ricovero è stata avviata la profilassi prevista in queste situazioni nei confronti di 34 persone, tra medici e parenti, venuti a contatto con la vittima.

Dagli accertamenti è emerso che il bambino, figlio di una coppia italiana residente nel capoluogo emiliano, non frequentasse l’asilo né altre comunità oltre ai familiari.

L’azienda sanitaria ha spiegato come le analisi sul paziente avessero rilevato la presenza di Neisseria meningitidis, un ceppo di meningococco di tipo B: si tratta di un batterio che purtroppo in un’alta percentuale di casi è letale per l’uomo.