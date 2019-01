Advertisement

Advertisement

Il tragico errore potrebbe essere stato causato da un divieto indicato solo in tedesco. Venerdì scorso, Renata Dyakowska, la donna di 38 anni di origine polacca in vacanza con la famiglia nelle Alpi Sarentine dell'Alto Adige, con la figlia Emily Formisano di otto anni, dopo aver noleggiato uno slittino sul Corno del Renon, ha imboccato la discesa sbagliata. Una pista nera vietatissima ai bob. Per quell'errore, madre e figlia si sono schiantate contro un albero e la bambina è morta sul colpo. [VIDEO]

Ci si chiede come sia stato possibile uno sbaglio simile: a provocare la morte della piccola, potrebbe essere stata la mancanza di qualsivoglia indicazione in lingua italiana a inizio pista.

La procura di Bolzano ha aperto un fascicolo e ha iscritto sul registro degli indagati un responsabile degli impianti e la mamma della bambina.

Cartelli di divieto solo in tedesco all'ingresso della pista nera

A causare la morte della piccola Emily Formisano, non sarebbe stata solo una disattenzione di sua madre Renata Dyakowska quando venerdi all'ora di pranzo, anziché scendere alla stazione intermedia della cabinovia che porta alle piste riservate agli slittini, è salita fino alla sommità per incamminarsi tragicamente verso la pista nera.

Advertisement

Emily sarebbe morta sul colpo anche per mancanza di informazioni chiare in italiano: i cartelli di divieto agli slittini all'ingresso della pista nera, sarebbero tutti in tedesco e solo più a valle, in un punto inutile ai fini della sicurezza, [VIDEO] cento metri più in basso rispetto alla partenza, a discesa già avviata, sarebbe posto un cartello bilingue.

L'ha accertato ieri il pm di turno, Luisa Mosna, nel corso del sopralluogo fatto con i carabinieri a cui sono affidate le indagini. Renata potrebbe non essersi affatto accorta del cartello o, se visto, non aver compreso quel che c'era scritto. A quel punto, purtroppo, con una pendenza del 40%, lo slittino su cui erano lei e la figlia, entrambe senza casco, ha preso una folle corsa e dopo la prima curva si è schiantato contro un albero.

Ieri la 'Schwarzsee 2', la pista della tragedia, è stata chiusa e sequestrata.

Advertisement

Nell'inchiesta aperta dalla Procura per omicidio colposo, ci sono già due indagati. Uno è un responsabile della società che gestisce il comprensorio sciistico del Corno del Renon. A seguire, la stessa mamma, ma si tratta di un atto dovuto. La donna, trasportata con elisoccorso all'ospedale di Bolzano, è in condizioni gravissime: ieri è stata operata d'urgenza.

Incidente mortale sullo slittino, difesa 'preventiva' della società funivie

Siegfried Wolfsbruger, presidente e legale rappresentante della società 'Funivie Corno del Renon Spa' che gestisce il comprensorio sciistico, ha voluto fare una difesa 'preventiva'. Wolfsbruger sostiene che la società abbia perfettamente rispettato le norme in materia di sicurezza e di segnaletica.

Riferisce che l'indicazione della pista da slittino, sulla sinistra, in direzione opposta della pista numero sei, la nera, c'è ed è proprio in italiano. E che un altro cartello più grande e ben visibile è a bordo pista poco più a valle, proprio nel punto dove è successa la sciagura.

Ma è proprio questo uno degli elementi cruciali su cui ora si focalizza l'attenzione degli investigatori.

Cartelli di divieto in tedesco, un caso politico

Intanto, il terribile caso di cronaca nera [VIDEO], sta alimentando un'accesa polemica politica per via dei cartelli informativi solo in tedesco. Le piste altoatesine, gremite di turisti italiani, si trovano su suolo italiano e, stante il bilinguismo della regione a statuto speciale, la lingua ufficiale è l'italiano.

Ma per il consigliere provinciale Alessandro Urzì, di fatto i gestori di sentieri di montagna e piste da sci, avrebbero rimosso le indicazioni fondamentali in italiano con conseguenze quali la tragedia di venerdì. Un consigliere comunale, Claudio Della Ratta, denuncia che l'uso della lingua madre, l'italiano, non è più garantito e prevalgano cartelli monolingui solo in tedesco.