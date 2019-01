Annuncio

Comincia davvero male la giornata di mercoledì 16 gennaio in provincia di Brindisi, dove poche ore fa un Tir che trasportava sigarette è stato assalito da alcuni malviventi sulla superstrada che collega il capoluogo di provincia adriatico a Bari. Il fatto di cronaca [VIDEO]è avvenuto precisamente all'altezza dello svincolo per Torre Canne, una nota località marittima, che fa parte del circondario di Fasano.

Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, i malviventi hanno agito con un modus operandi consolidato, servendosi di due auto di grossa cilindrata e di un'auto articolato.

Sull'asfalto hanno lanciato dei chiodi a tre punte, in modo da rallentare la corsa del Tir, la carreggiata era stata bloccata anticipatamente da un camion rubato messo di traverso.

Sul posto, subito dopo l'episodio, sono intervenuti i Carabinieri del Norm provinciale di Brindisi.

Conducente del Tir ferito

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo pesante che trasportava sigarette, il quale è stato ferito ad un braccio, poiché i banditi hanno rotto con una mazza il finestrino del camion. Lo stesso non è grave ed è stato trasportato presso il nosocomio di Ostuni per essere medicato. E' stato qui che sotto la minaccia di un'arma da fuoco hanno intimato al conducente di abbandonare il mezzo, lasciandolo così in balia dei malfattori. Il Tir, con tutto il suo carico, è stato portato quindi sulla vicina strada complanare, lì i rapinatori lo hanno saccheggiato, portando via circa 7 tonnellate di bancali (pedane), sulle quali vi erano appunto posizionati i pacchi di sigarette.

Dei malviventi al momento non c'è traccia, si è anche alzato un elicottero del 5 Nucleo Nec di Bari, che sta conducendo delle ricerche in zona, in modo da pattugliare al meglio il territorio.

Superstrada chiusa al traffico

La carreggiata della superstrada interessata dalla rapina è stata momentaneamente chiusa al traffico, questo in modo da permettere agli investigatori tutti i rilievi del caso. La caccia ai banditi è appena partita, i militari stanno perlustrando tutte le zone limitrofe, anche i ponti che immettono sull'arteria stradale in questione. Del fatto sono state avvisate tutte le forze dell'Ordine presenti sul territorio brindisino.

La superstrada in questione non è nuova ad episodi del genere [VIDEO], poiché il 3 febbraio dello scorso anno, sempre nei pressi della stessa località, un furgone portavalori venne assaltato da alcuni malviventi. In quel caso, nonostante questi ultimi fossero armati di tutto punto, e con la strada bloccata da altri mezzi, le guardie giurate, effettuando una spettacolare manovra in retromarcia, sfuggirono al misfatto.