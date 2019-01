Annuncio

È una vicenda davvero curiosa [VIDEO] quella che arriva da San Francisco, precisamente dalla Silicon Valley, zona famosa per essere la patria della tecnologia. Qui infatti, oltre ai magnati di start-up e società internazionali, vivono anche due gattini che hanno in affitto un elegante appartamento, tutto per loro, dove possono trascorrere spensierati le loro giornate. Non si tratta di una bufala: il proprietario, Troy Good, è stato costretto a trovare una soluzione drastica per far sì che i mici vivessero sereni, in quanto non vanno d'accordo con il cagnolino che l'uomo ha a casa, un terrier.

Appartamento affittato per 1500 dollari al mese

La soluzione abitativa trovata per i gatti è quanto di migliore si possa trovare ma, come si sa, tutto ha un prezzo.

Il loft infatti costa al proprietario dei felini circa 1500 dollari al mese. Lo stesso si è rivolto al proprietario dell'appartamento, il quale aveva messo un annuncio su un noto portale mondiale dedicato alla ricerca di case in affitto e bed and breakfast. Lo stesso è rimasto ovviamente senza parole quando il signor Good gli ha proposto l'accordo, anche perché non capita tutti i giorni di affittare un intero appartamento a degli animali.

Così è stato: i due si sono messi d'accordo, la cifra stabilita è sembrata consona ad entrambi, sia al cliente che al proprietario dell'appartamento, e i mici hanno presso possesso dell'appartamento, dotato anche, così almeno si apprende dalla stampa internazionale, di tutti i comfort e addirittura di una Apple tv.

I gattini anche sui social

Non solo comfort ed ogni lusso possibile e immaginabile, ma per i due mici, Tina e Louise, questi i loro nomi, c'è anche un account Instagram [VIDEO], su cui poterli seguire.

Il proprietario dell'appartamento è molto contento di poter ospitare i bellissimi e simpatici felini in casa, li descrive come silenziosi, anche se la puzza, di tanto in tanto si fa sentire, almeno così informa l'affittuario. I gatti prendono il loro nome dai personaggi di Bob's Burger. I gatti, inoltre, vengono nutriti dal proprietario dell'appartamento ogni giorno.

Contando che gli affitti nella Silicon Valley costano molto, e l'appartamento non ha la cucina, il prezzo d'affitto è davvero irrisorio. Tuttavia non tutti sono d'accordo con questa scelta abitativa poiché, come riporta il quotidiano The Independent, vi sarebbe una crisi dei senzatetto senza precedenti nella zona. Lo stesso problema è stato sottolineato sui social, in particolare su Twitter.