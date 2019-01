Annuncio

È deceduta a soli nove mesi di vita e la sua morte ha gettato la comunità di Sessa Aurunca, piccolo comune della provincia di Caserta, nel più profondo dello sconforto. Si tratta di una bimba [VIDEO] di origine ghanese, che ha perso la vita dopo una crisi respiratoria, la quale si è rivelata fatale e non le ha lasciato alcuno scampo. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, nonostante sia stata trasportata e soccorsa immediatamente presso l'ospedale 'San Rocco', la piccola creatura è deceduta poco tempo dopo l'ingresso al nosocomio.

Dalle prime voci sul suo tragico decesso, pare che la piccola abbia avuto un edema polmonare. Le forze dell'ordine stanno adesso indagando per cercare di chiarire l'intera dinamica della vicenda.

Tragedia in provincia di Caserta: muore bambina di nove mesi per un malore improvviso

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, nel momento in cui i suoi genitori si sono accorti del malore della piccola, è stato allertato il personale del pronto soccorso che l'ha trasferita con urgenza in ambulanza presso il nosocomio casertano. Lì, nonostante i tanti tentativi da parte dei rianimatori, per la piccola non c'è stato veramente nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Come già detto, dai primi accertamenti effettuati, pare che la bimba sia deceduta a causa di un edema polmonare, ma per evitare ogni dubbio, ed arrivare ad una conclusione definitiva del triste episodio, è stato disposto l'esame autoptico che farà luce sulla questione.

Bimba morta forse per edema polmonare

Le forze dell'ordine, come detto, sono intervenute, avviando le indagini partendo con gli accertamenti all'interno della casa nella quale la piccola viveva a Castel Volturno. I genitori della bambina sono stati ascoltati dagli addetti ai lavori e adesso si sta eseguendo l'accertamento circa le informazioni che sono state rilasciate, anche se per il momento non risultano esserci persone indagate.

Nei giorni scorsi, nella provincia di Napoli, esattamente nel comune di Boscoreale, è deceduto un altro bimbo di appena quattro anni sempre per un problema respiratorio. Si tratta del piccolo Giovanni, che ha perso tragicamente la vita perché soffocato da un mattoncino Lego [VIDEO] col quale stava giocando all'interno della sua cameretta. Giunto al pronto soccorso era oramai troppo tardi per riuscire a salvarlo.