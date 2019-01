Annuncio

Sono terminati oggi, 24 gennaio 2019, i lavori di intubazione del tunnel verticale scavato in queste ultime ore. Si tratta del tunnel parallelo a quello in cui è caduto il piccolo Julen il 13 gennaio.

Proprio ieri, i lavori sono stati ritardati da alcuni errori [VIDEO]di calcoli e hanno dovuto allargare il diametro del tunnel a causa di un dislivello della galleria. Terminati questi lavori, i soccorritori hanno intubato tutto e adesso, la brigata di soccorso, a turni di due ogni 40 minuti, dovranno scendere in una capsula costruita per l'occasione e scavare il tunnel orizzontale in maniera manuale.

Diretta delle opere di salvataggio del piccolo Julen

14.29 Proprio ieri [VIDEO], l'ex capo brigata Santiago Suarez ha spiegato che la squadra di otto uomini dovrà lavorare, a turni di due, in ginocchio o sdraiati.

Essi scenderanno nella capsula costruita per questo salvataggio lungo il tunnel verticale, cambiando turno ogni 40 minuti.

14.24 Gli specialisti della Brigata di soccorso minerario, considerato un corpo d'élite, inizieranno a scavare l'accesso orizzontale al pozzo dalla finestra aperta e ricavata da uno dei tubi, alla profondità stabilita, con pale ad aria compressa e martelli pneumatici. Indosseranno maschere, rilevatori di ossigeno e saranno in contatto con l'operatore in superficie via telefono.

14.19 La Brigata di Soccorso Minerario ha iniziato i lavori per entrare nel tunnel orizzontale da cui cercheranno di salvare Julen, il bambino di due anni caduto nel pozzo lo scorso 13 gennaio a Totalán.