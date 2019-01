Annuncio

Quella che si sta abbattendo sul giudice di Forum [VIDEO], il popolarissimo programma giudiziario di Rete 4 è una vera e propria bufera, che ha coinvolto ''l'erede'' di Santi Licheri il famoso giudice che ha capitanato per tanti anni lo studio delle reti del ''biscione'' Mediaset. Il volto di Rete 4, Francesco Foti, è il protagonista di un'intercettazione clamorosa che lo vede coinvolto in una discussione con Mariolino Leonardi, un avvocato recentemente balzato agli onori di cronaca per essere finito in manette accusato di bancarotta e riciclaggio.

Quest'ultimo reato è stato nominato anche nell'intercettazione con il famoso giudice televisivo. Infatti, i due protagonisti concordano sui potenziali rischi che comporterebbero le operazioni di cui stanno parlando: Foti dichiara: ''Questo è riciclaggio''.

Forum, bufera per il Giudice: 'Soldi da fare sparire subito'

L'intercettazione di cui abbiamo parlato [VIDEO] prima ha sconvolto i fan di una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana, perché dietro le parole riportate dal quotidiano ''LiveSicilia'' ci sarebbero brutti giri riguardanti riciclaggio di capitali e non solo. La conversazione inizia quando il giudice di Forum chiede all'avvocato presente con lui consigli su come poter creare società all'estero. La risposta dell'avvocato è stata affermativa, confermando la possibilità di creare società all'estero rendendole invisibili ed anonime. La parte più incredibile arriva quando il volto di Rete 4 dichiara: ''L'importante è fare sparire i soldi una volta sbloccati, questa operazione comporta rischi, si tratta di riciclaggio.

(648 bis, del codice penale. ndr).'' Nel prosieguo della conversazione Foti annuncia la sua intenzione di mettere in contatto l'avvocato Leonardi con un suo cliente che si occupa di questi ''affari'' e di transizioni con società francesi.

Caos per il Giudice di Forum

Durante la conversazione ottenuta grazie al lavoro della Guardia di Finanza, Foti e Leonardi avrebbero toccato anche temi riguardanti la mafia, come i pentiti. Purtroppo su questo tema le parole non sono molto chiare, anche se sembra essere certo che sia stato fatto il nome di Brusca, il famoso pentito autore della strage di Capaci che tolse la vita all'indimenticato giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tutti gli uomini della scorta, ma anche l'omicidio del piccolo Santino Di Matteo.