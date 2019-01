Annuncio

Un chirurgo plastico tedesco [VIDEO] è stato condannato a 9 anni di carcere per aver provocato gravi lesioni fisiche alla sua amante trentottenne che ne provocarono, nelle ore seguenti, la morte. Stando alla ricostruzione dei fatti, il medico chirurgo tedesco di 43 anni Andreas David Niederbichler, specializzato in chirurgia plastica, si cosparse i genitali di cocaina prima di consumare un rapporto di sesso orale con la sua amante, la trentottenne Yvonne. Ma l’ingestione della sostanza psicotropa da parte dell’amante ne provocò, nelle ore successive, il decesso per overdose.

Il tragico episodio risale a febbraio dello scorso anno, mentre la sentenza da parte del tribunale è giunta solo in questi giorni.

Dopo il rapporto, Yvonne si cominciò a sentire male

Entrando maggiormente nel dettaglio dei fatti, pare che il medico di 43 anni, Andreas David Niederbichler, cosparse il suo organo genitale di una grossa quantità di droga, senza però preavvisare l’amante prima di passare alla consumazione del rapporto sessuale.

Dopo l’ingestione della cocaina da parte della ragazza, nei minuti successivi al rapporto orale, pare che Yvonne abbia cominciato a sentirsi male all’interno dell’abitazione del medico. La ragazza sarebbe stata prontamente soccorsa da Andreas, ma poco dopo l’arrivo in ospedale è deceduta in quanto a nulla servirono i tentativi di soccorso e di rianimazione. Così, nel mese di febbraio dello scorso anno, la ragazza in questione morì per overdose di cocaina.

Gli amici della ragazza: ‘Yvonne stava per lasciare suo marito per il chirurgo plastico’

Durante il processo, gli amici di Yvonne hanno sostenuto [VIDEO] che i due si fossero conosciuti su internet e avessero instaurato una sorta di relazione amorosa/sentimentale da diversi mesi, tant’è, si vociferava, che Yvonne stava a poco a poco maturando l’intenzione di lasciare definitivamente il marito per il chirurgo plastico.

Sempre in tribunale, il medico chirurgo quarantatreenne s’è difeso sostenendo che tra il 2015 e il 2018 con almeno altre tre ragazze aveva fatto la stessa cosa e non successe nulla a costoro: ossia drogò prima lo champagne offrendolo alle sue partner per poi passare al rapporto orale, cospargendosi identicamente il pene di cocaina. Il giudice alla fine ha deciso, proprio in questi giorni, di condannare il medico Andreas David Niederbichler alla pena di 9 anni di carcere.