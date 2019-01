Annuncio

Julen, due anni, è precipitato in un pozzo che lo tenuto prigioniero per molti giorni, prima che i soccorritori riuscissero a individuarlo [VIDEO] e a riportarlo in superficie, purtroppo già morto. I risultati dell'autopsia hanno rivelato che il piccolo è deceduto lo stesso giorno nel quale è precipitato.

L'autopsia sul piccolo Julen

La Spagna si è trovata a seguire con dolore e partecipazione la sorte del bambino precipitato nel pozzo nei pressi di Malaga, sperando fino all'ultimo di poterlo rivedere in vita per restituirlo all'amore dei suoi genitori.

Il recupero è avvenuto soltanto dopo molti giorni di duro lavoro da parte dei soccorritori: complessivamente sono state 300 le persone impiegate nel recupero del bambino, che hanno spostato e rimosso centomila tonnellate di terra in circa 300 ore di lavoro senza interruzioni.

Il salvataggio è stato possibile anche grazie ai minatori [VIDEO], specializzati proprio nei recuperi di questo tipo, in condizioni estreme, che si sono calati negli spazi angusti del tunnel fino al raggiungimento del cadavere del bambino. Il corpicino del piccolo è stato recuperato e sottoposto all'autopsia , per accertarne le cause e la dinamica della morte e della caduta nel pozzo. Dalle analisi emerge quindi che Julen è morto lo stesso giorno nel quale è caduto nel pozzo. Sul suo corpo inoltre è stato riscontrato un trauma encefalico importante, e numerosi altri traumi compatibili con la caduta. Il piccino è stato ritrovato con le braccia alzate verso l'alto e presumibilmente è caduto vertiginosamente per 71 metri.

I funerali del bambino

I funerali di Julen si sono svolti l'altro ieri con una cerimonia religiosa intima, alla quale hanno preso parte solo i familiari più stretti del piccolo.

In seguito la bara di Julen è stata portata al cimitero di El Palo, dove centinaia di persone si sono riunite per salutare il bambino. Nonostante la grande commozione e il grande clamore mediatico suscitato dalla tragica storia di Julen, l'ultimo saluto al piccino è stato il più possibile riservato, con la folla che si è fatta sentire solo al momento dell'arrivo della piccola bara per tributargli un grande applauso.

I genitori del bambino lo hanno vegliato per tutto il tempo, da quando è stato portato presso la camera ardente, fino alla sepoltura. Il piccolo Julen ora riposa insieme al fratellino Oliver, morto a tre anni a causa di un infarto improvviso.