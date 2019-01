Annuncio

Una tragedia immane quella accaduta nella cittadina di Penge, a sud di Londra, dove nella giornata di domenica 13 gennaio, intorno alle ore 20:00, madre e figlio sono stati investiti da un'auto in corsa mentre stavano passeggiando. La donna, Nicole Newman, una giovane ragazza di appena ventitré anni, stava spingendo la carrozzina in cui c'era suo figlio Luciano. Improvvisamente, però, secondo quanto si apprende dal Daily Mail, un'automobile li ha travolti stroncando la vita della donna praticamente sul colpo.

Il bimbo di appena otto mesi, invece, ha lottato tra la vita e la morte per diverso tempo, ma nella giornata di lunedì 21 gennaio è deceduto in ospedale, lasciando da solo il papà, che ha perso la sua famiglia.

Tragedia in una piccola località di Londra: muoiono mamma e figlio dopo essere stati investiti

Stando a quanto si apprende dal quotidiano britannico, il papà del neonato e compagno della donna, Charlie Bianco-Ashley, di appena venticinque anni, ha dovuto assistere impotente alla tragica scena. L'uomo, infatti, stava passeggiando assieme a loro e nel momento in cui si è accorto che la vettura gli stava andando contro, ha tentato di mettersi di fronte al passeggino, ma l'auto lo ha sfiorato. Ovviamente, adesso il venticinquenne è distrutto dal dolore, così come tutta la famiglia. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per tentare di ricostruire la dinamica del grave incidente.

Avviata una raccolta fondi per permettere la celebrazione dei funerali delle due vittime

Stando ai racconti di Charlie, pare che la macchina che ha colpito la donna e il bambino sia sbucata improvvisamente ad alta velocità e adesso anche il conducente stia collaborando con le forze dell'ordine.

L'inchiesta va comunque avanti e gli agenti sperano che chiunque abbia visto qualcosa vada presto a testimoniare o chiunque sia in possesso di filmati di quei minuti si faccia avanti per aiutare nelle indagini. Nel frattempo, i cittadini residenti nella zona hanno avviato una raccolta fondi per la celebrazione delle esequie, riuscendo a raccogliere già una cifra vicina alle tremila sterline. Nicole e Charlie stavano insieme oramai da dodici anni, e da soli otto mesi avevano avuto la gioia più grande della loro vita: il loro primo bambino. Purtroppo, però, il desiderio dei due di costruire una famiglia, pur essendosi avverato, è durato veramente poco.