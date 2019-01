Annuncio

Dopo la vicenda del piccolo Julen [VIDEO], la Spagna e nuovamente la provincia di Màlaga vengono scossi da un'altra tragedia. Ieri mattina la Guardia Civil ha recuperato dal fondo di un pozzo a Villanueva de Trabuco, sul sentiero dei "Cent'anni", una località distante circa 60 chilometri da Totalàn, il corpo esanime di un uomo di 45 anni. Secondo quanto si apprende dalla stampa spagnola, in particolare dalle pagine on-line del sito 20 Minutos, la vittima sarebbe caduta nel pozzo mentre tentava di salvare il suo cane.

La tragedia ha ovviamente sconvolto la piccola comunità andalusa in cui si è verificato il triste episodio.

L'uomo era uscito di casa domenica mattina

A quanto sembra, domenica mattina l'uomo è uscito da casa tranquillamente per portare a passeggio il suo cane.

All'improvviso però qualcosa è andato storto, del 45enne si sono perse le tracce e nelle ore seguenti non ha fatto più ritorno a casa. A questo punto i famigliari, preoccupati per l'insolito ritardo, hanno avvisato le autorità intorno alle 23:10 locali di domenica sera che, immediatamente, hanno setacciato tutta la zona. Solo nella scorsa notte i soccorsi hanno individuato sia il corpo dell'uomo che quello dell'animale in fondo al pozzo. Entrambi erano senza vita. Le autorità stanno indagando su quanto avvenuto, e non escludono nessuna ipotesi, neanche quella del suicidio. La più accreditata rimane comunque quella che vede l'uomo intento a salvare la vita al suo cagnolino.

Ritrovamento avvenuto a 48 ore da quello di Julen

Il recupero dell'ennesimo cadavere dal fondo di un pozzo nella regione andalusa è avvenuto esattamente a 48 ore di distanza da quello del piccolo Julen.

Anche su quella tragedia, che per oltre dieci giorni ha tenuto la Spagna e il mondo intero con il fiato sospeso, sono attualmente in corso delle indagini. Secondo quanto riporta la testata giornalistica La Informaciòn, dopo la tragedia del piccolo Julen, il Presidente del Consiglio Juanma Moreno, ha fatto appello a tutti i possessori di pozzi che sono stati costruiti illegalmente di mettere in sicurezza tali strutture, al fine di evitare tragedie come queste. Nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime ore, si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo ennesimo dramma [VIDEO]. Il corpo esanime della vittima infatti, è stato trasportato all'Istituto Anatomico Forense di Màlaga, in modo da praticare l'autopsia e chiarire la cause del decesso.