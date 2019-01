Annuncio

Un'intercettazione in particolare ha aperto la questione, quella nella quale Antonio Raso, presunto boss calabrese residente ad Aosta, riferisce che sarebbe entrato nella Massoneria con lo scopo di sfruttare la rete di relazioni per rinforzare la propria influenza nella malavita calabrese della Valle d'Aosta. Simili rivelazioni si vanno ad aggiungere alle dichiarazioni dell'ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Giuliano Di Bernardo. Quest'ultimo, in merito al processo delle cosche calabresi, aveva già parlato in passato di legami tra le logge e la criminalità organizzata.

I legami tra 'ndrangheta valdostana e Massoneria

Sono ben 900 le pagine dell'ordinanza riguardanti la 'ndrangheta valdostana, e in alcune di esse si fa esplicito riferimento alle relazioni sorte tra la criminalità organizzata e la massoneria.

Secondo gli inquirenti, infatti, alcuni uomini legati alla 'ndrangheta erano anche stati iniziati alla “Loggia Massonica Aosta 1 San Fantino”.

Tra i principali interessati ci sarebbe stato in particolare Antonio Raso, indagato. Tramite questa affiliazione al circuito massonico, i presunti membri della malavita locale avrebbero avuto l'intenzione di collegarsi a persone di rilievo nell'ambito economico, imprenditoriale e politico della Val d'Aosta. In una intercettazione nello specifico, Raso in persona racconta di essere entrato nella Massoneria proprio per potersi appoggiare a una rete di conoscenze, nell'intenzione poi di utilizzarle per accrescere il proprio prestigio all'interno della comunità calabrese nella regione del nord.

L'ex Gran Maestro rivela: 'Attraverso la Massoneria, la criminalità si è insediata nel Nord Italia'

La questione si va ad aggiungere alle rivelazioni emerse in passato [VIDEO] per bocca dello stesso ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Giuliano Di Bernardo.

Nel corso di un interrogatorio con il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, Di Bernardo ha raccontato che la Massoneria è stata sfruttata dalla malavita calabrese per occupare le regioni del nord.

A detta Di Bernardo, negli anni 90, quando iniziò a capire cosa si celava dietro tutti questi giochi di potere, arrivò al punto di dimettersi dal Goi per via della profonda delusione provata. Ha quindi affermato che lui stesso non riusciva a credere che quella Massoneria che aveva immaginato come un insieme di persone impegnate nel miglioramento dell'uomo e della società [VIDEO], si fosse trasformata in qualcosa di completamente diverso.

L'ex Gran Maestro, sentito come testimone durante il processo contro i boss Giuseppe Graviano e Rocco Filippone, dichiarò che il procuratore di Palmi, Agostino Cordova, gli fornì alcuni documenti da cui affiorava un aspetto del Grande Oriente d'Italia che non avrebbe mai immaginato potesse esistere.