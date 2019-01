Annuncio

Una storia triste [VIDEO] che fortunatamente si è conclusa in maniera positiva grazie alla generosità di alcuni carabinieri della provincia di Matera, che si sono messi subito a lavoro per rendere meno amaro il lutto da cui è stato colpito un giovane migrante tunisino. Il giovane, straniero e regolarmente in Italia, ha perso la madre, ma non avendo a disposizione il denaro per poter raggiungere Napoli, il luogo in cui si sarebbero dovuti celebrare i funerali di quest'ultima, ha deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine.

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica, infatti, i carabinieri si sono prodigati per fare una colletta e comprare un biglietto per il ragazzo che ha così potuto dare il suo ultimo saluto alla madre, partecipando ai funerali.

Gesto di solidarietà a Matera: perde la mamma ma non ha soldi per andare al funerale, i carabinieri lo aiutano

Stando a quanto si apprende dal quotidiano sopra citato, la notizia della scomparsa di sua mamma gli era giunta dalla sorella, che telefonicamente lo aveva avvertito della tragedia [VIDEO]. Tuttavia, il migrante, non avendo abbastanza soldi per poter acquistare un biglietto e raggiungere la città di Napoli, stava per rinunciare a partecipare alle esequie di sua madre. L'ultima speranza l'ha riposta nei confronti della caserma di Bernalda, piccolo comune in provincia di Matera, dove si è recato e ha spiegato la sua situazione. Così facendo, i carabinieri in servizio in stazione, hanno subito deciso di compiere un grande gesto di solidarietà raccogliendo i soldi per lui.

Episodio simile qualche mese fa a Potenza

Da quanto si apprende, infatti, il ragazzo si è presentato in caserma in lacrime, e le forze dell'ordine, dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso ed essersi accertati che stesse raccontando la verità, hanno deciso di fare questo "regalo" al ragazzo tunisino. Nella mattinata di venerdì 25 gennaio, quindi, l'uomo è potuto partire con un autobus in direzione di Napoli. In questo modo è riuscito a dare il suo ultimo saluto alla madre e ad essere presente ai suoi funerali. Da quanto raccontato da La Repubblica, questo non sarebbe il primo gesto di grande solidarietà accaduto nella regione Basilicata. Soltanto qualche mese fa, infatti, in provincia di Potenza, esattamente nel piccolo paesino di Bella, i residenti hanno deciso di fare una raccolta fondi per permettere la celebrazione del funerale di un giovane ragazzo pakistano, deceduto mentre si trovava sul posto di lavoro.