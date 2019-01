Annuncio

Lavorava come modella e come manager in un bar, oltre ad essere desiderata dagli uomini per la sua bellezza radiosa, eppure Emily ha conosciuto la delusione e il dramma poco prima di sposarsi. La 24enne originaria di York, nel Regno Unito, combatteva il cancro che le era stato diagnosticato nel febbraio del 2016 e le cure stavano lasciando i segni sul suo volto. Come se non bastasse, il suo compagno ha deciso di mettere fine alla relazione e lo ha fatto in una maniera a dir poco vergognosa, tramite Facebook.

A causa delle cure, è ingrassata di 30 chili

La storia di Emily Nicholson oltre a far riflettere lascia davvero sgomenti per la crudeltà, visto che la giovane aveva dovuto rinviare le nozze a causa del suo male e che il suo fidanzato l'ha lasciata a breve distanza dal fatidico 'si'.

Nel 2016 ad Emily era stato diagnosticato un astrocitoma [VIDEO] , tumore al cervello che le lasciava davvero poche speranze di guarire. Ma lei ha lottato e lotta ancora oggi come una leonessa, sopportando cure difficili e pesanti che hanno influito sul suo aspetto fisico e sulla sua bellezza. La giovane di fatto è ingrassata di 30 chili ed ha dovuto convivere con la grande paura di non farcela, nonostante le sofferenze che stava sopportando per combattere il suo male. A dare un colpo davvero durissimo ci ha pensato anche il suo ragazzo. Ha deciso di lasciarla nonostante, il 17 marzo del 2017, fosse già stato programmato il matrimonio. Prima della malattia era molto desiderata dal compagno e, d'altronde, era una ragazza bellissima ed in Salute oltre ad essere molto corteggiata per il suo aspetto fisico.

Chi le aveva giurato di amarla, purtroppo, ha troncato la relazione in modo poco dignitoso senza nemmeno guardarla negli occhi: tramite un messaggio su Facebook.

Emily prosegue la sua battaglia contro il cancro

Emily è nata a York, in Gran Bretagna, ma nel 2012 si è trasferita con la famiglia in Australia. E' sempre stata una persona molto forte e tenace e lo ha dimostrato con la battaglia più difficile della sua vita. Il suo fidanzato, però, l'ha sottoposta ad un'altra dura prova. Jamie, questo il nome del suo ex, ha troncato la loro storia via Facebook ed Emily ha sofferto molto per questa decisione, anche perché la coppia era davvero prossima al matrimonio.

"E' stato orrendo sapere che non mi amava più e da lì ho capito che il motivo era la trasformazione del mio viso per via delle cure contro il cancro. Ora non provo più nulla per lui anche se questa sua scelta mi ha fatto male [VIDEO], ma arrabbiarsi oggi non ha proprio senso". Parole forti che mettono in luce una ragazza molto agguerrita e mai arrendevole che ora è tornata a vivere in Gran Bretagna e sta continuando a lottare contro quel male che da anni la tormenta. Ha creato anche una pagina GoFundMe per raccogliere fondi sufficienti che le consentano di avere accesso al vaccino pionieristico dell'immunoterapia che costerà 30mila sterline.