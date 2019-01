Annuncio

"Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino": è stato proprio il celebre titolare, Gino Sorbillo, l'artista e ambasciatore della pizza napoletana nel mondo, a comunicare su Facebook l'attentato che nella notte ha colpito il suo locale nel cuore di Napoli. Ma nel cartello mostrato sul social ha anche scritto: "Riapriamo presto".

La bomba è stata fatta esplodere [VIDEO] stanotte davanti all'ingresso della storica pizzeria, la più famosa della città, distruggendo il piano terra.

Per fortuna non si registra nessun ferito, ma danni materiali e tanta paura. Sorbillo oltre che artista della cucina, è un imprenditore che promuove un 'brand' ormai famoso ovunque, oltre che un'immagine positiva di una Napoli onesta ed operosa.

La pizzeria è meta di un turismo gastronomico e dà lavoro a molte persone. Tante le reazioni indignate e i messaggi di solidarietà di napoletani e non.

Pizzeria storica, esplosione nella notte nel cuore di Napoli

Uno spaventoso boato nel cuore della notte ha svegliato il centro storico di Napoli. Stanotte ci sono stati momenti di terrore per l'esplosione di una bomba alla pizzeria Sorbillo, in via dei tribunali 32. Un precedente c'era stato cinque anni fa, quando il celebre e sempre affollatissimo locale che si trova in uno dei decumani della città greco-romana, subì un incendio. Sul posto la polizia che sta conducendo le indagini. Le telecamere della zona avrebbero ripreso una persona che avrebbe piazzato l'ordigno per poi scappare.

Sorbillo, simbolo di una Napoli che risorge

Un attacco alla rinascita di Napoli, alla legalità: per Sorbillo l'atto intimidatorio appena subito, che non è il primo messaggio a lui ed ad altri esercenti della zona, significa proprio questo.

Certo, il maestro pizzaiolo che porta nel mondo la vera pizza napoletana è un'immagine positiva della città, una cosa del genere non se l'aspettava proprio. Ha trascorso le feste appena terminate incitando la gente a venire a Napoli. E infatti, nei giorni di Natale, la fila per accedere al locale era più lunga del solito.

Ora non vuole piangersi addosso, né lasciarsi vincere dallo scoraggiamento. Sui social, il 'pizzaman' classe 1974 che ha realizzato il suo primo impasto a soli nove anni, ha scritto di essere stato nell'Arma e di aver scelto poi di fare il pizzaiolo per l'immenso amore verso la città in cui è nato e cresciuto, ed ora non intende farsi intimidire e cambiare i suoi programmi.

Né vuole abbandonare il quartiere dove e nato è cresciuto, e la storica sede che suo nonno Luigi aprì nel 1935 e che lui, nobilitando l'attività del pizzaiolo di strada e la pizza, ha fatto diventare la meta di un vero e proprio pellegrinaggio incessante. Cosa che si ripete anche nelle 'filiali' aperte a Milano e New York.

Hashtag 'Io sto con Gino Sorbillo', indignazione e solidarietà sul Web

Sorbillo è un pizzaiolo che unisce cultura, cuore e militanza civica. "Ho contrapposto la mia pizza e la mia identità a una Napoli delinquente, in un momento in cui tutto sembrava perduto, specialmente per il mio quartiere", aveva dichiarato in un'intervista.

Di recente, ha espresso solidarietà al calciatore senegalese del Napoli, Koulibaly, bersaglio lo scorso 26 dicembre di cori razzisti [VIDEO]a San Siro in occasione della partita Inter-Napoli, mostrandosi sulla sua pagina Facebook con il volto dipinto di nero e annunciando di rifiutarsi di servire la pizza nel suo locale ai razzisti.

Ora è lui a ricevere messaggi di solidarietà e d'incoraggiamento a continuare la sua attività. Uno dei primi e il più significativo, è stato quello del giornalista napoletano Sandro Ruotolo che gli ha scritto su Facebook: "Caro Gino, quella bomba è una bomba contro Napoli. È una ferita per tutti noi. Disarmiamo Napoli, liberiamoci dalle camorre". C'è chi scrive che gli ordigni non fermeranno la sana imprenditoria a Napoli. E chi protesta: "Le bombe contro chi si fa in quattro onestamente e non si piega ai dettami della malavita, sono bombe contro tutta Napoli e i napoletani".