Questa mattina presso il Cinema Barberini di Roma, settecento studenti provenienti dai licei Seneca e Calamandrei, avrebbero dovuto visionare un film in occasione dell'avvicinarsi della giornata della Memoria. Qualcosa però è andato storto perchè un professore ha ritrovato un topo morto all'interno della sala. Allertato, ha così deciso di chiamare gli agenti della polizia locale.

Il ritrovamento dei topi

Sul grande schermo del cinema doveva essere mostrato il film "1938. Diversi", di Roberto Herlitzka, per la regia di Giorgio Treves.

La visione però non è stata resa possibile per via del ritrovamento di un topo morto da parte di un insegnante che aveva accompagnato gli alunni. Sono così stati avvertiti [VIDEO] gli agenti del Gruppo Trevi che erano sul posto per il servizio d'ordine.

Sono iniziati così i primi sopralluoghi, per capire se si trattasse di un caso sporadico o se fossero presenti altri topi all'interno della struttura. Alla fine delle ricerche, si è arrivato a contare un numero di ratti morti presenti all'interno del cinema Barberini pari a tre. Le forze dell'ordine hanno immediatamente reso nota la situazione all'Asl locale, che si è recata sul posto. Al momento per il cinema Barberini è stato emesso un provvedimento di chiusura e sono state sospese tutte le attività di proiezione.

La giornata della Memoria

La giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata il 27 di gennaio. Questa giornata è interamente dedicata alle vittime dell'Olocausto. Il 24 gennaio 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite celebrò il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell'Olocausto.

Si stabilì poi di ricordare il giorno della Memoria il 27 gennaio perchè durante quella giornata [VIDEO] nel 1945, le truppe del'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

In occasione di questa giornata speciale sono organizzate ogni anno delle cerimonie e dei momenti in cui tutta la comunità è portata a riflettere anche attraverso i racconti. In particolare, agli studenti di tutte le scuole vengono proposti film o iniziative per ricordare quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari nei campi di concentramento nazisti. In questo modo si mira a non dimenticare il tragico periodo vissuto dall'Italia e dall'Europa in generale, così che eventi del genere non possano più manifestarsi.