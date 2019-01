Annuncio

Dalla Russia arriva una storia terribile e agghiacciante. Una giovane mamma, [VIDEO] Nadezhda Yarych, è indagata dalla polizia perché avrebbe dato da bere al figlioletto Zakhar, 8 mesi appena, della vodka. Il piccolo, già debilitato a causa di un'infezione, è morto poco dopo. La donna, che qualche giorno prima, si era anche rifiutata di far ricoverare il bimbo si è giustificata dicendo che voleva solo farlo addormentare in quanto doveva uscire e raggiungere gli amici ad un party.

E' accaduto a Šebekino, città della Russia europea sudoccidentale sita nell'oblast - regione - di Belgorod (non lontana dal confine con l'Ucraina).

'Volevo solo farlo addormentare'

Il piccolo Zakhar è morto lo scorso 5 gennaio dopo che la sua mamma, anziché prendersi cura di lui, ha messo nel suo biberon della vodka.

La donna, ascoltata dalla polizia ha spiegato che voleva solo farlo dormire e stare tranquillo in modo da non "rovinarle" i festeggiamenti.

Il bimbo, nelle scorse settimane, era stato male in quanto aveva contratto una grave infezione ed il suo fragile organismo era stato messo a dura prova da una febbre alta e persistente. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Zakhar, avrebbe dovuto trovarsi in ospedale, ricoverato. Il bambino, infatti, durante le vacanze di Natale, è stato male e per ben 4 volte Nadezhda ed il nuovo compagno Mikhail Yarych, hanno fatto visitare il bambino, ma - a dispetto di quanto raccomandato dai medici che avevano riscontrato un'infezione di origine virale - si sarebbero sempre rifiutati di ospedalizzarlo. Alcune fonti vicine alla famiglia, hanno addirittura riferito ai media che la donna non avrebbe fatto curare adeguatamente il figlio solo perché non intendeva trascorrere le festività in ospedale.

Una volta tornata a casa, la donna, avrebbe aggiunto della vodka al biberon del figlio in modo da farlo dormire e poter uscire. Sabato 5 gennaio, però, il bimbo si è addormentato e non si è più risvegliato.

Ancora nessun arresto

L'autopsia, eseguita nei giorni scorsi, ha chiarito che il bimbo è morto a causa della grave infezione non curata (e aggravata dall'alcol) e la Polizia locale ha aperto un'inchiesta al fine di accertare le responsabilità della madre [VIDEO]e del patrigno. L'uomo era conoscenza dello stato di Salute di Zakhar e del comportamento irresponsabile della madre, ma non ha fatto nulla per fermarla. Al momento non è stato eseguito alcun arresto, ma le indagini sono in corso.