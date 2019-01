Annuncio

Momenti di paura per Edoardo Stoppa, giornalista e inviato di Striscia La Notizia, noto programma televisivo satirico del gruppo Mediaset. Stoppa si trovava a Battipaglia, in provincia di Salerno. Stava indagando infatti su un caso molto delicato [VIDEO], che ha sconvolto la Campania in questo periodo: si tratta del presunto "killer dei gatti", ovvero di un individuo che si aggirerebbe per la cittadina campana avvelenando i poveri felini con alcune polpette, che contengono ovviamente le sostanze velenose.

Sarebbero 70 gli animali uccisi da questo personaggio, che Stoppa avrebbe identificato, per cui ha deciso di recarsi in Campania per poterlo intervistare. La reazione non è stata quella aspettata dal cronista.

Inviato aggredito insieme alla troupe

La troupe dell'emittente milanese si è recata quindi a Battipaglia, nella speranza di poter raccogliere qualche indiscrezione in più sulla vicenda, e magari avere qualche dichiarazione dall'autore del misfatto. Non appena i cameraman e lo stesso cronista si sono avvicinati all'uomo sospettato di aver avvelenato i felini, questo si è mostrato infastidito. Secondo quanto riportato dal quotidiano napoletano ''Il Mattino'', quest'ultimo sarebbe un cittadino di origine cubana. Stoppa ha continuato ovviamente a porgere domande al presunto autore degli avvelenamenti, ma questi non ha voluto lasciare nessuna dichiarazione: tuttavia, lo stesso soggetto ha poi chiamato la Polizia. Ed è qui che poi è scattata l'aggressione nei confronti di Stoppa e della troupe.

Il soggetto ha quindi fatto finta di rientrare una volta per tutte nella sua abitazione, ma subito dopo è uscito dalla stessa con un coltello. Secondo quanto riportato dalla stampa locale l'oggetto contundente era lungo 25 centimetri, una lunghezza che può provocare lesioni letali. La Polizia, prontamente giunta sul posto, ha colto sul fatto l'uomo. Fermare la furia [VIDEO] di quest'ultimo non è stato assolutamente facile, cinque agenti sono occorsi per calmare l'assalitore. Per la troupe e Stoppa sono stati momenti che sicuramente non dimenticheranno mai.

Edoardo Stoppa sconvolto: agente ferito

Edoardo Stoppa è rimasto davvero sconvolto per quanto accaduto. Il suo aggressore si trova attualmente in stato di fermo. Nella colluttazione con il presunto "killer dei gatti" uno degli agenti è stato colpito da un fendente. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi, è stato portato in ospedale, dove è stato curato dai medici del locale nosocomio. Sulla vicenda si continua comunque ad indagare, non è escluso che a breve possano esserci novità.