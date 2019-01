Annuncio

Una vicenda triste [VIDEO] è accaduta in provincia di Salerno, dove marito e moglie, da una vita assieme, si sono spenti nello stesso giorno nel giro di poche ore, esattamente nella giornata di lunedì 21 gennaio. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il sito Salerno Today, Salvatore Pellegrino e Lucia Ingino erano uniti in matrimonio da settant'anni. Lunghi anni di condivisione assoluta e di amore senza limiti, da cui sono nati anche tre figli: Antonio, Giancarlo e Anna.

Un affetto tanto grande che nel momento in cui il marito è venuto a conoscenza del decesso di sua moglie, non avrebbe retto al dolore e dopo poche ore si è spento anche lui.

Marito e moglie per settant'anni: lei muore, lui la segue poche ore dopo

Come raccontano i media locali, Salvatore e Lucia erano praticamente inseparabili, si volevano un grande bene e quell'amore durano ben settant'anni di matrimonio, non è terminato neanche oltre la vita ed è destinato a durare per sempre.

Infatti, in maniera unita hanno affrontato la loro esistenza e, allo stesso modo, hanno deciso di affrontare il passaggio a miglior vita. La celebrazione delle esequie è avvenuta nella giornata di martedì 22 gennaio presso la chiesa di San Giovanni Battista, via Cappelle Inferiori, a Salerno. La loro storia ha provocato grande dolore ma, allo stesso tempo, un'immensa commozione tra i loro figli, tra i loro famigliari e parenti, oltre che tra i tanti amici che avevano nel luogo in cui vivevano. Sul necrologio della loro morte si legge: "Dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, Salvatore Pellegrino e Lucia Ingino hanno reso l'anima al Signore".

Episodio molto simile ad Alessandria: la storia di Benito e Rita

Un episodio analogo si è verificato soltanto qualche mese fa, esattamente nel novembre del 2018, dove dopo aver trascorso una vita praticamente insieme, fatta di sessantadue anni di matrimonio, Benito e Rita, due coniugi di Alessandria, sono deceduti [VIDEO]a poche ore di distanza l'uno dall'altra.

La moglie aveva ottantacinque anni e lui ottantasei. Mentre lui si trovava ricoverato da qualche settimana in ospedale, lei era in casa quando improvvisamente se n'è andata via. A riportare la notizia era stato il quotidiano Il Messaggero, secondo cui Benito aveva anche confessato che se se ne fosse andata la moglie prima di lui, lui l'avrebbe subito seguita. Ed effettivamente era andata proprio così.