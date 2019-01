Annuncio

Cristian Fernandez è un ragazzino di 12 anni con una grande passione, quella del calcio. Sembra più piccolo dei suoi coetanei quando scende in campo per disputare le partite, eppure ha appena dimostrato di avere un altruismo ed un sangue freddo non comune tra i giovani atleti di quell’età. L’episodio che ha portato tutta la Spagna a parlare del giocatore in erba è avvenuto qualche giorno fa, durante una gara della categoria Tercera Andaluza Infantil. In campo si sfidavano le formazioni del San Fernando CD, in cui milita Cristian, e Medina Balompié.

Ed è stato proprio un rappresentante di quest’ultima squadra, Daniel Delgado, a cadere a terra privo di sensi, dopo uno scontro di gioco, rimanendo immobile. In un momento così drammatico solamente Cristian è riuscito a mantenere la calma, salvando la vita al piccolo avversario [VIDEO].

Attimi di panico sul campo da calcio

In quegli attimi di paura, mentre gli altri giovani calciatori, presi dal panico, rimanevano impietriti, Cristian si è avvicinato al ragazzo che giaceva a terra esanime ed è riuscito ad evitare una tragedia [VIDEO]. Senza l’aiuto di altri, l’ha girato sul fianco e gli ha aperto la bocca, tirandogli fuori la lingua per evitare che soffocasse.

Questi istanti drammatici, che sembravano non passare mai, si sono finalmente conclusi con l’arrivo del personale medico, che ha soccorso Daniel. Solo in quel momento il piccolo eroe si è allontanato dal compagno di gioco ad ha sciolto la tensione in un pianto liberatorio.

Nel frattempo l’avversario cominciava a riprendersi: dopo una decina di minuti il giocatore infortunato è stato portato in ambulanza fino al più vicino ospedale, dove è rimasto ricoverato sotto osservazione per qualche tempo: ora sta meglio e presto potrà ritornare a correre dietro ad un pallone.

L’incidente capitato a Fernando Torres durante una partita

Come racconta il quotidiano spagnolo Marca, secondo gli spettatori presenti alla gara, si è trattato di un vero e proprio miracolo. A chi gli chiedeva dove avesse imparato a praticare quei gesti che hanno salvato la vita a Daniel, Cristian ha risposto con tutto il candore dei suoi 12 anni: “Sapevo cosa fare – ha raccontato – l’avevo visto in una partita in cui Fernando Torres era svenuto ed era stato soccorso così”.

Anche il suo allenatore, Leo Cornejo lo ha pubblicamente elogiato, ricordando come a differenza degli altri ragazzi, comprensibilmente spaventati, il suo piccolo allievo ha dimostrato un coraggio fuori dal comune.