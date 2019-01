Annuncio

E' una vicenda a dir poco inquietante quella che giunge dalla Thailandia, precisamente da Bangkok, dove un uomo di 54 anni, Niwan Phrachakasem, monaco buddista (o presunto tale) ha accoltellato un venditore ambulante [VIDEO], Victim Nai Atchawanit, di 30 anni. Secondo le testimonianze, il commerciante aveva fatto notare al religioso che l'amuleto che portava al collo era dotato di poteri miracolosi. Questo deve essere sembrato un vero affronto per il monaco il quale, per fargli vedere che quanto sosteneva non era assolutamente vero, ha estratto un coltello da sotto la tonaca, e lo ha colpito con un fendente alla gola rischiando di tagliarli di netto la testa.

La vittima è caduta quindi a terra sanguinante, i passanti lo hanno subito soccorso cercando di bloccare la ferita, poi è stato portato in gravissime condizioni in ospedale.

Video strazianti girati sul posto

La vicenda ha immediatamente fatto il giro del mondo: alcuni video girati dai presenti sul posto mostrano l'uomo che, in una pozza di sangue, si accascia sul marciapiede, gravemente ferito.

E' stato in particolare un turista inglese, secondo quando riporta il Daily Mail, a dare l'allarme e a soccorrere Atchawanit. Immediatamente sul luogo del fatto di cronaca [VIDEO] sono intervenuti i poliziotti, che non hanno potuto far altro che trarre in arresto l'autore del folle gesto. Gli inquirenti stanno indagando sulla vera identità dell'uomo, difatti c'è il sospetto che non sia affatto un monaco buddista. Le immagini pubblicate dai media internazionali sono agghiaccianti, e mostrano la situazione in tutta la sua gravità, con l'ambulante 30enne che presenta tutti i vestiti sporchi di sangue, mentre il turista e alcuni soccorritori cercando di bloccare la grave emorragia provocata dai colpi dell'arma.

La Polizia: 'L'ambulante stava parlando di poteri esoterici'

Secondo quanto riferisce il tenente generale Satit Mitrak, della stazione di Polizia di Phlap Phla Chai Road, l'ambulante si trovava sul posto poiché stava parlando alla gente dei poteri occulti che il suo amuleto, a suo dire, aveva.

Il buddismo è una delle religioni più antiche e diffuse al mondo, basata principalmente sugli insegnamenti di Siddharta Gautama, meglio noto come il Buddha. La vittima dell'aggressione ha riportato una ferita lunga 20 cm al collo, mentre l'arma usata per colpire è stata posta sotto sequestro. Le sue condizioni restano attualmente gravi.