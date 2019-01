Annuncio

E' una vicenda [VIDEO]davvero curiosa quella che giunge dall'Inghilterra, precisamente da Colchester, nella contea dell'Essex, dove il proprietario di un noto ristorante del posto, il The Cells (che oggi è chiuso), Bob Bettis, si è trovato a che fare con una situazione abbastanza delicata. Tutto è cominciato quando alcuni cineasti hanno chiesto a Bettis di poter girare alcune riprese di una pellicola non meglio specificata all'interno del suo locale. Lo stesso si trova in un edificio storico della città che, come fa capire anche il nome, in precedenza era usato come tribunale al cui interno vi erano appunto celle per i detenuti.

Pur non conoscendo la natura del lavoro, il titolare si è fidato degli uomini, e senza batter ciglio ha inviato un suo dipendente ad aprire il locale. La sorpresa è arrivata quando una guardia giurata ha sentito degli "strani rumori" provenire dall'interno del ristorante, per cui si è precipitato a vedere che cosa stesse succedendo.

E la sorpresa è stata davvero scioccante.

Cucina trasformata in un set di un film a luci rosse

Il vigilantes, una volta entrato nel locale, si è diretto subito verso la zona adibita a cucina, da dove provenivano i rumori. Ha quindi visto con i suoi occhi una coppia che, seduta sul piano cottura della cucina del ristorante, stava avendo un rapporto intimo. Intorno ovviamente vi era la troupe che stava riprendendo il tutto. Svelato quindi l'arcano contenuto del film, fino a quel momento rimasto segreto, il proprietario è stato avvisato di quanto stava succedendo nella sua attività. I locali in cui è avvento il fatto di cronaca [VIDEO] si trovano in un seminterrato, secondo quanto riferito dalla stampa locale e nazionale. La proprietà ha fatto quindi sospendere immediatamente le riprese, e ha preso dei provvedimenti legali nei confronti dei cineasti.

Un posto davvero particolare

Pare che il posto sia davvero molto singolare. In quanto si tratta di un ex tribunale, come detto in precedenza, i clienti mangiavano appunto nelle celle della struttura, tutte quante addobbate a tema. Il personale era vestito con tute da lavoro arancione e il direttore indossava gli abiti tipici di una guardia carceraria. La figlia di Bettis, Stephanie Pacheco, 67enne, ha dichiarato che i cineasti volevano affittare il locale solo per un giorno. Nel 2015 Bettis ha speso circa centomila sterline per adeguare il locale agli scopi prefissati, e in breve tempo, proprio per la sua particolarità, divenne noto in tutto il Regno Unito.