Annuncio

Annuncio

Una vicenda triste si è verificata nei giorni scorsi negli Stati Uniti d'America a bordo di un aereo della linea American Airlines. Una famiglia proveniente da Detroit, e in vacanza a Miami, è stata costretta a scendere dal mezzo a causa delle proteste da parte degli altri passeggeri che si sono lamentati del loro odore corporeo. Secondo quanto si apprende dal noto sito Fanpage.it, infatti, la famiglia composta da madre, padre e una bimba piccola, a detta degli altri presenti, emanava cattivo odore.

La convinzione di Yossi Adler, il capofamiglia, è però un'altra: "Ci hanno fatto scendere soltanto perché siamo ebrei", almeno secondo quanto riportato da NBC News.

Miami, famiglia cacciata dall'aereo: 'Emanavano cattivo odore'

L'uomo ha raccontato di essere stato portato via dall'aereo con sua moglie e la bambina.

Advertisement

Gli addetti della compagnia avrebbero chiuso il gate aeroportuale giustificandosi e spiegando che alcune persone si erano lamentate del loro odore: per questo motivo erano stati invitati a scendere. Oltre a tale motivazione, la famiglia ha riscontrato diverse problematiche anche per quanto riguarda i bagagli che stavano trasportando. Nel momento in cui sono stati fatti scendere dall'aereo, infatti, i dipendenti della compagnia avevano assicurato che le loro valigie sarebbero state portate fuori dalla stiva e restituite in breve tempo. Tutto ciò, invece, non è accaduto e la famiglia sarebbe rimasta senza i bagagli, compreso il passeggino e il seggiolino, utili per portare in giro la loro bimba.

L'accaduto

La vicenda è stata confermata anche direttamente dalla linea aerea American Airlines attraverso un comunicato, spiegando che i tre passeggeri sono stati fatti scendere in quanto altre persone si erano lamentate dell'odore che emanavano.

Advertisement

I tre sono stati sistemati all'interno di un hotel per trascorrere la notte e hanno ricevuto alcuni buoni per poter mangiare. Il giorno successivo hanno preso un altro aereo, sperando di non incappare nello stesso problema. Il padre comunque non accetta questa situazione e ha spiegato che subito dopo il triste episodio [VIDEO] ha deciso di fermare diverse persone all'interno dell'aeroporto per chiedere se anche loro sentivano un cattivo odore. Secondo l'uomo, infatti, ci sarebbe un altro motivo dietro a tutto ciò, ovvero il fatto di essere ebrei. La vicenda è probabilmente destinata ad avere ulteriori sviluppi.