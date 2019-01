Annuncio

Un'altra morte di una giovane persona [VIDEO] causata da quello che è considerato il male del secolo, un tumore, si è verificata nella provincia di Venezia, precisamente nel piccolo comune di Spinea. Un vero dramma che ha visto coinvolto un giovane di ventotto anni, Mattia Rossato. Il ragazzo, infatti, secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, si è spento proprio nel giorno del suo compleanno a causa di un melanoma che lo attanagliava da oltre tre anni. Una dura battaglia che stava combattendo con le unghie e con i denti, contro la quale purtroppo alla fine è uscito sconfitto.

Quello che doveva essere un giorno di festa, dunque, si è trasformato in una immane tragedia per la sua famiglia.

Lutto a Venezia: muore per un tumore a soli ventotto anni

La malattia, infatti, non gli aveva lasciato tregua per tutto questo tempo, anche se tutti speravano in un epilogo positivo visto che Mattia stava resistendo con forza alla sua malattia.

Invece, proprio quando aveva in mente di trascorrere il giorno del suo compleanno con la famiglia e con i suoi amici, il ventottenne si è spento. Il suo cuore, infatti, non ha retto all'ennesimo sforzo di resistere a quella terribile malattia. Come raccontato da tutti coloro i quali lo conoscevano, il giovane non si era mai dato per vinto e in tutti questi anni si era sottoposto a delle cure piuttosto pesanti con la speranza di riuscire a sconfiggere il suo tumore.

Il secondo decesso a causa di un tumore nel giro di pochi giorni

A seguito della sua morte, il padre, profondamente addolorato, lo ha descritto come un uomo sempre socievole e disponibile con chiunque gli stesse attorno. Un ragazzo d'oro che purtroppo il destino gli ha voluto portare via così precocemente. Nonostante il tumore, infatti, Mattia si era iscritto anche all'università per concludere il suo corso di studi, dove già aveva conseguito la laurea triennale.

Il ragazzo aveva raccontato la sua storia anche tramite i social network e in molti lo seguivano per saperne di più sul suo stato di salute. Purtroppo, però, pur mantenendo il sorriso fino alla fine, Mattia non ce l'ha fatta. I funerali sono stati celebrati nella giornata di sabato 26 gennaio in una chiesa stracolma di gente per l'occasione. Qualche giorno fa, un'altra giovane è scomparsa a causa di un tumore: il drammatico episodio è accaduto in provincia di Caserta, dove Natasha Migliaccio è deceduta [VIDEO] a soli 32 anni. La donna si era sposata da poco più di un anno.