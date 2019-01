Annuncio

Annuncio

Morire a 21 anni per un panino alle noci. E' quello che, con ogni probabilità, è accaduto a Federico Anile, giovane di Noale, centro del Comprensorio del Miranese, alle porte di Venezia. Il ragazzo si è sentito male a casa di un amico, dopo una cena. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Si pensa che sia stato vittima di uno shock anafilattico, ma sarà l'autopsia a chiarire le esatte cause del decesso.

La cena, il malore e la corsa in ospedale

Lunedì sera, Federico Anile si è fermato a cena da un amico.

Leggi anche Rush finale per il salvataggio di Julen: si spera e si prega

Subito dopo aver mangiato, però ha accusato un malore e ha iniziato ad avere forti difficoltà a respirare. Le persone che erano con lui hanno immediatamente chiamato il 118 e sul posto è prontamente intervenuta un'ambulanza.

Advertisement

Inutili, però, i tentativi dei paramedici di rianimarlo e la corsa al vicino ospedale di Mirano: quando il 21enne è giunto al Pronto Soccorso era già in arresto cardiaco e, ieri pomeriggio, i medici non hanno potuto far altro che dichiarare la morte cerebrale [VIDEO].

Secondo una prima ricostruzione. Federico, che soffriva di una grave forma di allergia alimentare e di asma, è stato colto, dopo aver mangiato un panino alle noci, da una improvvisa e violenta crisi respiratoria; reazione questa che ha fatto subito pensare ad uno shock anafilattico e che troverà conferma nei prossimi giorni, da un'eventuale autopsia.

Il dolore di un'intera comunità

La morte improvvisa di Federico ha gettato nel dolore e nello sconforto l'intera cittadina di Noale. La famiglia Anile, infatti, è molto conosciuta e stimata: il padre di Federico, Antonio Fabiano (deceduto una decina di anni fa, appena 52enne, in seguito ad una leucemia fulminante) era medico di base e assessore comunale, mentre la mamma, Gina De Marchi, è da sempre attiva nel sociale.

Advertisement

I migliori video del giorno

Federico, studente universitario [VIDEO] diplomato al liceo scientifico “Ettore Majorana” di Mirano, viveva con la madre, due fratelli e una sorella.

Allergia e shock anafilattico

Quando una reazione allergica si manifesta in maniera rapida e prepotente, accompagnata da una sintomatologia importante - come probabilmente è accaduto al giovane Federico - si trasforma in shock anafilattico (o anafilassi).

Generalmente, si presenta con una serie di manifestazioni cliniche specifiche che comprendono il prurito, l'orticaria generalizzata, il gonfiore - angioedema della faccia e della gola - ed il crollo della pressione arteriosa sistemica. Nei casi più gravi si può arrivare alla morte.