In Argentina, precisamente a Buenos Aires (zona Benavideo), è mistero intorno alla morte di Natacha Jaitt, 42 anni, volto noto della televisione spagnola e anche nel suo Paese per aver partecipato all'edizione iberica del Grande Fratello nel 2004. Nelle prime ore di sabato la donna è stata trovata senza vita in un appartamento della capitale argentina: al momento si attende l'autopsia per stabilire come e perché la vittima sia morta, ma secondo quanto riportato dai media locali pare che la Jaitt sia stata trovata con una certa quantità di alcol e droga in corpo. Questa, secondo le primissime ipotesi, potrebbe essere la causa principale del decesso. Ma qualcuno ha dubbi che si tratti di un incidente, in specie proprio il suo avvocato, Alejandro Cipolla, che ha ricordato di come Natacha abbia accusato pubblicamente alcuni giornalisti e politici argentini di aver abusato di minori.

Il tweet misterioso

Proprio lei stessa, negli scorsi mesi, aveva pubblicato un post su Twitter con il quale dichiarava che non aveva nessuna intenzione di suicidarsi e che non sarebbe mai entrata nel mondo della droga. Poi, sempre nel post, fece riferimento alla sua morte, dicendo che "non annegherò in una vasca da bagno". Ovviamente queste parole, oggi, fanno un certo effetto, ma per il momento, lo ribadiamo, non c'è nessuna prova che la donna sia stata ammazzata. Sicuramente la Polizia chiarirà questi particolari non appena le indagini saranno terminate. Gli investigatori sono arrivati sul luogo del fatto verso le due di notte di sabato, dopo che una terza persona ha denunciato che vi era una persona scomparsa.

I poliziotti hanno trovato la vittima sdraiata sul letto e ai sanitari intervenuti anch'essi sul posto non è restato altro da fare se non constatare il decesso della Jaitt. Il medico della scientifica non ha inoltre rilevato segni di violenza.

Si era recata in quell'appartamento con un amico

Inoltre, sempre secondo quanto riferito dai media internazionali, Natacha Jaitt si era recata in quell'appartamento, dove poi è stata trovata morta, con un amico di nazionalità paraguaina, di nome Raul: insieme a lui dovevano incontrarsi con il proprietario dello stabile in modo da partecipare a diversi eventi. La notizia ha ovviamente sconvolto i fans della ex concorrente del GF, nonché il mondo dello spettacolo spagnolo e argentino.

La donna era anche una conduttrice televisiva.