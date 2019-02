Annuncio

Bari, 1 febbraio – Megane Deutou, studentessa di 23 anni, è stata picchiata dal suo ex fidanzato di origini pugliesi che secondo alcune fonti non avrebbe accettato la fine della loro relazione. La ragazza, dopo aver sporto denuncia presso i carabinieri del comando locale ha deciso di pubblicare le foto del suo volto sull'applicazione Instagram e far sapere al ragazzo tramite un post di essere stato denunciato. In seguito all'accaduto, dinnanzi al Comune di Bari, è stato organizzato un corteo da parte delle associazioni studentesche alla quale hanno preso parte numerosi amici della vittima.

Malmenata dall'ex fidanzato sporge denuncia sui social

Questa mattina, una studentessa dell'Università di Bari originaria del Camerun, dopo aver subito diverse violenze fisiche da parte del suo ex fidanzato, ha deciso di denunciare l’accaduto alla Polizia di Bari e successivamente renderlo pubblico sui social network postando le foto del suo viso tumefatto.

La donna, che aveva deciso di chiudere la relazione con l’ex fidanzato di cui non sono note le generalità, ha specificato sui social network di aver avuto finalmente il coraggio di denunciare l’uomo che l’aveva ridotta in quel modo, cosicché questo non potesse più avvicinarsi a lei. La notizia nell'immediato è stata divulgata sui social sia da diverse associazioni studentesche del luogo sia da tutti i media locali.

Il movente della lite

Secondo quanto dichiarato da alcune fonti locali, Megane avrebbe incontrato l’ex fidanzato nella serata di mercoledì; il ragazzo aveva cercato di convincere la 23 enne ad incontrarlo semplicemente per parlarle un’ultima volta. La giovane ha deciso di presentarsi all'appuntamento, e dopo aver ribadito al ragazzo di voler definitivamente porre fine alla loro relazione, lui le avrebbe prima tirato i capelli e poi ripetutamente sbattuto la testa contro la portiera della sua autovettura.

Gli studenti: 'Quello che è successo ieri sera ci ha lasciato senza parole'

Dopo la pubblicazione delle foto della ragazza, diverse associazioni studentesche tramite i social network hanno deciso di far sentire la loro voce esprimendosi sulla vicenda e ringraziando Megane che con questo gesto ha dimostrato coraggio e sicuramente ispirerà le tante altre donne vittime di violenza. Pesanti le critiche rivolte al ragazzo, definito su Facebook carnefice. Gli studenti chiedono a gran voce giustizia per la 23 enne.