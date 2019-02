Annuncio

Annuncio

E' una vicenda che sta facendo discutere il capoluogo regionale della Puglia, Bari, quella di un'anziana signora di 76 anni di Valenzano, comune alle porte del capoluogo. La signora è infatti malata di tumore, e dovrebbe effettuare al più presto una Pet. Per questo si sarebbe rivolta al Policlinico di Bari per effettuare l'indagine diagnostica strumentale. La vicenda è riportata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La denuncia è partita dal consigliere regionale dei Cinque Stelle, Mario Conca, il quale ha raccontato ai media la vicenda della signora denunciando l'assurda situazione in cui quest'ultima si troverebbe.

Il consigliere: 'L'alternativa sarebbe Napoli, Barletta oppure pagare 1600 euro'

Secondo quanto dichiarato da Conca, per la signora ci sarebbero pochissime alternative.

Advertisement

Una di queste sarebbe quella di recarsi a Napoli in mobilità passiva, oppure attendere circa tre mesi per svolgere l'esame a Barletta, città situata non lontano dal comune capoluogo pugliese. Ma, avverte il consigliere, se la donna entro dieci giorni paga una cifra come 1600 euro, potrà svolgere l'esame in dieci giorni, anche andando in uno studio privato. Insomma, quella della signora, sarebbe la classica storia delle attese travagliate per poter fare una visita. Di contro, dall'azienda sanitaria barese, smentiscono categoricamente quanto apparso sulla stampa e denunciato dal consigliere.

Il Policlinico: 'Pronti a esaminare il caso'

La replica della direzione sanitaria del nosocomio barese quindi, come detto, non si è fatta attendere. E' il dottor Giovanni Migliore, sempre sulla pagine del quotidiano pugliese, a rispondere a quanto dichiarato dal consigliere pentastallato.

Advertisement

I migliori video del giorno

In sostanza dall'ospedale fanno sapere che non risultano che ci siano pazienti che devono aspettare otto mesi per fare l'esame su detto, anzi i casi urgenti vengono trattati in un lasso di tempo relativamente breve, al massimo di 180 giorni. Lo stesso professionista informa anche che da qui a breve sarà emanato proprio un regolamento che riguarderà le liste di attesa. Non ci sarebbe quindi nessuna criticità particolare. L'azienda sanitaria però fa sapere di essere pronta ad esaminare il caso in questione, soprattutto per poter verificare dove, e se, si siano verificate le criticità denunciate, per poi far eseguire all'anziana signora, al più presto, l'esame da lei richiesto. Sicuramente nelle prossime settimane, o al massimo nei prossimi giorni, si conosceranno ulteriori particolari su questa storia.