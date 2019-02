Annuncio

La notizia è stata riportata dal ‘Corriere delle Alpi’, ed è subito rimbalzata sui principali media italiani. Il fatto accaduto ha davvero dell’incredibile ed è successo nel Bellunese, in un negozio specializzato in articoli per il bricolage, dove due malviventi particolarmente abili si sono appropriati del denaro contenuto nel registratore di cassa, sottraendo la somma di 1500 euro. Fin qui, purtroppo, nulla di strano. Ma la notizia si arricchisce di un particolare davvero sorprendente. Non si tratterebbe della solita rapina, ma di qualcosa di più: la cassiera del negozio, infatti, sarebbe stata ipnotizzata da una donna e quindi convinta a consegnare l’intero incasso della giornata, senza battere ciglio.

Un cliente del negozio si è accorto dell’accaduto

Il fatto risale a una decina di giorni fa. Una coppia di ladri è entrata nel negozio di bricolage comportandosi come normalissimi clienti. L’uomo si aggirava per le corsie chiedendo informazioni su alcuni oggetti di poco valore, mentre la donna restava con la cassiera e chiacchierava con lei, in inglese, raccontandole della sua passione di collezionista di banconote da 50 euro con un particolare numero di serie. È stato un cliente del negozio, presente durante l’accaduto, a rendersi conto che qualcosa non andava per il verso giusto e a denunciare tutto alle forze dell’ordine. L’uomo ha riferito di avere visto la cliente che fissava a lungo la cassiera, generando in lei una confusione tale da convincere quest’ultima a consegnare tutti i soldi contenuti nel registratore di cassa.

Quando ha visto la donna prendere i soldi, il cliente è rimasta senza parole. La cassiera al momento non si è accorta di quello che stava succedendo, e ha continuato il suo lavoro come se niente fosse. Solo in seguito ha realizzato di essere stata derubata e di essere stata, suo malgrado, involontaria complice dei due malviventi.

Probabilmente non si tratta di un caso isolato

Le indagini da parte delle forze dell’ordine sono tuttora in pieno svolgimento, e non è ancora chiaro se le telecamere di sorveglianza presenti all’interno del negozio siano state in grado di riprendere l’accaduto per poter svelare l’identità dei due malfattori. La stampa locale riferisce inoltre che la coppia di ladri 'ipnotisti' potrebbe avere agito già altre volte nel Veneto, ma anche in altre regioni d’Italia.

Il furto a Belluno non sarebbe perciò un caso isolato.