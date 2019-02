Annuncio

Annuncio

Il 21 gennaio si è avuto il fenomeno della Luna Rossa. Mentre tutti guardavano il nostro satellite colorato in quel modo curioso, alcuni più attenti (e armati di telescopio) hanno notato un impatto sulla superficie rocciosa. Adesso, a distanza di alcune settimane, alcuni astronomi sudamericani hanno rivelato che si trattava di un asteroide molto particolare delle dimensioni di un pallone da spiaggia.

L'impatto sulla Luna Rossa

Mentre il 21 gennaio tutto il mondo alzava lo sguardo per osservare lo spettacolo dell'eclissi lunare, ad alcuni non è sfuggito il fatto che qualcosa sia entrato in collisione con la Luna.

Leggi anche Misteriosa esplosione sui cieli di Cuba: frammenti di meteorite piovono sulle strade

Un piccolo lampo è stato infatti osservato da molte persone in tutto il mondo.

Normalmente, una tale collisione sarebbe stata invisibile, a causa della luce proveniente dal Sole riflessa dalla superficie della Luna.

Advertisement

Essendoci però una condizione di oscurità a causa dell'eclissi, l'esplosione luminosa è stata visibile.

Gli scienziati si sono incuriositi e hanno cercato di risolvere il mistero. Simili impatti sono relativamente comuni, infatti all'incirca ogni ora un piccolo pezzo di roccia spaziale colpisce il nostro satellite e senza un'atmosfera lo scontro con la superficie è sempre inevitabile. Il fatto però che sia stato visto da milioni di persone ha dato un grande risalto all'evento, trasformandosi così in un'opportunità per gli astronomi di indagare approfonditamente. Ora l'analisi delle immagini ha fatto luce sulla natura dell'oggetto che si è scontrato con la Luna.

Un meteorite grande come un pallone

Secondo gli astronomi colombiani e dominicani che hanno pubblicato un reportage sulla collisione, a causare l'impatto sarebbe stato un meteoroide delle dimensioni di un pallone da spiaggia, con una massa tra 20 kg e 100 kg.

Advertisement

Esso si è schiantato sulla luna a una velocità di circa 47.000 km/h.

L'impatto ha creato una nuvola di materiale caldo e luminoso (quella appunto avvistata da molte persone) che si è espansa rapidamente e poi è scomparsa in meno di un secondo. La collisione avrebbe lasciato un cratere largo più di 10 metri.

Karls Peña, membro della Dominican Astronomical Society, ha dichiarato in una nota che "I social network e il facile accesso alla tecnologia hanno avvicinato l'umanità più che mai alla Scienza". Inoltre ha aggiunto che "Sforzi di questo genere, in cui professionisti e amatori di luoghi diversi lavorano insieme per il progresso della conoscenza umana, sono un modo efficace per suscitare interesse sulla ricerca scientifica nei giovani".