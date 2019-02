Annuncio

Una tragedia assurda si è verificata in India, precisamente nello stato dell'Uttar Pradesh, a Baalapur. Secondo quanto riferiscono le fonti di informazione indiane, 79 persone sono morte per avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto un liquore fatto in casa. Il dramma è avvenuto mentre le vittime si erano riunite per partecipare al cosiddetto terahvin, ovvero la cerimonia di preghiera che chiude il tredicesimo giorno di lutto dal decesso di una persona. Le persone erano giunte da numerosi villaggi. Tutto sarebbe cominciato venerdì sera, quando i soggetti hanno cominciato a bere al termine della cerimonia.

Dieci poliziotti arrestati

L'agenzia di stampa PTI riferisce che ieri mattina si è riunita l'assemblea consigliare di Stato.

Questa però, a causa dei toni molto accesi, è stata immediatamente sospesa. Inoltre, circa dieci poliziotti sarebbero stati arrestati per non aver effettuato i relativi controlli sulle sostanze alcooliche che si stavano consumando. L'allarme per l'avvelenamento, riferiscono fonti governative dell'Uttar Pradesh, si è diffuso subito. Per questo quindi altri diciassette membri dell'ufficio di sofisticazione alimentare sono stati fermati, sempre con l'accusa di non essersi sincerati di quanto stava avvenendo. In India infatti, così come in altri Paesi del mondo, è illegale vendere e somministrare bevande alcoliche adulterate con altre sostanze. La vicenda ha ovviamente scosso tutta l'India, e lo stesso villaggio di Baalapur. Nessuno si aspettava infatti che un momento che doveva essere di festa si trasformasse all'improvviso in un brutto dramma.

In India ci sono stati dove è vietato l'uso di bevande alcoliche

In India esistono diversi stati, come ad esempio il Gujarat, in cui è assolutamente vietato l'uso di bevande alcoliche. Per gli stranieri esiste una vera e propria "Licenza di bere", la quale viene inclusa nel prezzo del drink prescelto. La rigida regolamentazione, unita all'altissima tassazione che generalmente grava sugli alcolici legali, alimenta però anche la vasta produzione clandestina di liquori di ignota origine e composizione, come quelli fatti in casa, la cui diffusione tra gli strati più marginali della popolazione causa stragi simili a quella di Baalapur, e danni fisici permanenti ai sopravvissuti. Le indagini sul caso comunque continuano serrate.

Probabilmente nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, si potranno sapere ulteriori dettagli sulla vicenda.