Ieri pomeriggio, intorno le 16.30, Umberto Bossi, ha avuto un malore, forse causato da una crisi epilettica. Inizialmente si è pensato ad un ictus, malore che già nel 2004 l’aveva colpito, che ha inciso non poco sulla sua carriera politica e sulla sua vita. Giunto in ospedale in codice rosso, è stato subito sottoposto a numerosi accertamenti, ma le sue condizioni si sarebbero, già da ieri sera, stabilizzate e starebbero migliorando. Ora ricoverato presso il reparto di rianimazione nell’ospedale Circolo di Varese, il fondatore della Lega questa mattina è stato sottoposto a nuovi controlli: il Senatùr infatti, come riportato anche dall’agenzia di stampa Ansa, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Il malore nella sua casa di Germonio vicino Varese

Si trovava nella sua casa a Germonio, vicino Varese, quando, intorno le 16.30, il fondatore della Lega si è accasciato a terra ed è svenuto, perdendo per diversi minuti conoscenza. Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi e Umberto Bossi è stato trasportato all’ospedale Circolo di Varese grazie a un elicottero che il 118 ha deciso di far intervenire, Una volta giunto in ospedale, è stato sottoposto a Tac e ad altri accertamenti, e successivamente trasportato nel reparto di rianimazione.

Subito dopo il malore, si è vociferato che Umberto Bossi avesse avuto un nuovo ictus. Ma dopo che la voce è stata smentita, si è ipotizzato invece che a farlo crollare sia stata una forte crisi epilettica, determinata probabilmente dalle alterazioni di alcuni valori nel sangue.

A tranquillizzare sullo stato di salute di Umberto Bossi è il bollettino medico che è stato comunicato alle ore 12 di oggi da Lorenzo Maffioli, il direttore sanitario dell’ospedale di Circolo di Varese. Il medico ha dichiarato che il "paziente è stabile e monitorato costantemente", e che inoltre sono in programma, nelle prossime ore, ulteriori accertamenti diagnostici di tipo neurologico.

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ieri sera, non appena appreso la notizia del malore dell'amico, si è recato in ospedale per abbracciare la moglie e i figli di Bossi: "Ho incontrato moglie e figli e mi sembravano tutti molto sereni".

Il mondo della politica di stringe intorno ad Umberto Bossi e alla sua famiglia

Il figlio del fondatore della Lega, Renzo Bossi, ha voluto ringraziare tutti coloro che, in queste ore difficili, gli stanno mostrando affetto e solidarietà.

È proprio attraverso il suo profilo Instagram che riferisce, postando una foto che lo ritrae insieme al padre: ”Forza Papà. Sappiamo che hai la testa dura". Su Twitter sono molti i messaggi di incoraggiamento che personaggi del mondo politico stanno mandando al Senatùr. Commuovente il tweet del senatore leghista Roberto Calderoli: "Umberto, amico mio, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto".