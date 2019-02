Annuncio

Sta scatenando un vero e proprio putiferio, mediatico e scientifico, il post pubblicato su Facebook, il 22 febbraio scorso, dal medico Fabio Franchi, conosciuto per le sue posizioni no vax e negazioniste dell’AIDS. Quello che diverse testate giornalistiche hanno già definito l’anti Burioni (Roberto Burioni, medico decisamente pro vaccini ndr), ha avuto la bella pensata di mettersi a cercare in rete un bambino, ovviamente “volontario”, scrive il dottore, affetto attualmente da parotite, allo scopo di condurre un “esperimento”. Pratica che, secondo Franchi, non violerebbe alcuna legge vigente. La notizia ha provocato, come era logico e doveroso aspettarsi, la reazione furibonda di tutta quella parte della comunità scientifica, la maggioranza, che giudica indispensabile il ricorso ai vaccini, anche se in questo caso non è ancora chiara la valenza del cosiddetto esperimento.

Quelli di Salvo Di Grazia e Roberto Burioni sono solo due tra i nomi più in vista che si sono indignati, ma anche i commenti dei frequentatori dei social network non risparmiano Franchi. Anche se in molti lo considerano in maniera positiva.

Il post su Fb di Fabio Franchi: ‘Non ho intenzione di fargli alcuna iniezione’

Il post di Fabio Franchi, ex dirigente medico del reparto malattie infettive dell'università di Trieste, risulta pubblicato sulla sua pagina Facebook alle ore 12:06 di venerdì 22 febbraio, con l’avvertenza che “verrà cancellato tra qualche giorno”. Franchi, sostenitore del movimento no vax e autore tra gli altri del libro ‘Aids, la grande truffa’, è in cerca di un bambino, o di una bambina, affetto in questi giorni dalla parotite allo scopo, dichiarato apertamente, di “condurre un esperimento” che, a suo dire, non infrangerebbe né la convenzione di Oviedo, né il Codice di Norimberga che tutelano i diritti del paziente.

Le uniche condizioni sono la volontarietà del soggetto e la residenza nelle Marche, o in zone attigue.

Il medico, segnalato come frequentatore dei profili social di alcuni politici del M5S, aggiunge di non poter spiegare in cosa consista questo cosiddetto “esperimento”, ma specifica che non avrebbe intenzione di praticare alla giovane cavia “alcuna iniezione”.

L’allarme della comunità scientifica e dei social: ‘Un bambino volontario? Questo è semplicemente scemo’

Se l’anti Burioni si permette di lanciare pubblicamente un’iniziativa del genere, Roberto Burioni non poteva esimersi da un commento che, per il momento, si è limitato ad un telegrafico invito a “fare qualcosa”. Molto più dura e argomentata, invece la risposta data a Fabio Franchi da Salvo Di Grazia. “Questo medico - scrive Di Grazia su Twitter facendo riferimento al collega che lui stesso ricorda essere no vax e negazionista dell’Aids - cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook”.

Questo medico, guru antivax e in passato negazionista dell'AIDS, cerca un bambino per fare esperimenti, così, su Facebook. Ecco cosa significa "sono pericolosi". @MinisteroSalute

PS: È talmente esperto che non sa nemmeno che parotite e orecchioni sono la stessa cosa. pic.twitter.com/DpgrY2d9ig — Salvo Di Grazia (@MedBunker) 24 febbraio 2019

L’indignazione e la meraviglia di Di Grazia sono evidenti, tanto da spingerlo ad affibbiare al disprezzato collega l’epiteto di “sono pericolosi”. Ma non è solo la comunità scientifica ad essere in subbuglio. Sotto al post appena citato si possono leggere, infatti, centinaia di commenti del tipo “Un bambino volontario? Questo è semplicemente scemo”, oppure frasi come “Servono le manette per questi adesso”.