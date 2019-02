Annuncio

Annuncio

Giunge al termine una lunga causa che ha visto protagonista una famiglia emiliana, precisamente di Modena. I fatti risalgono al 2004, quando cominciò l'iter giudiziario. La famiglia di un neonato, all'epoca di soli tre mesi, si era rivolta ai legali perché credeva che fosse stato proprio il vaccino esavalente a causare diversi disturbi al loro figlioletto. La diagnosi oggi è chiara, ed è tutta a favore della famiglia del danneggiato: "cerebropatia cronica, con gravi disturbi nell'apprendimento, ma anche epilessia sintomatica". Oltre a questo, sul bambino si registrerebbero sintomi legati ad una encefalopatia post natale ed anche disturbi alla vista.

I primi sintomi

E' l'avvocato della famiglia, che ha seguito interamente la vicenda, Francesco Terrulli, a raccontare nel dettaglio l'iter giudiziario.

Annuncio

Lo stesso è stato intervistato dai colleghi del quotidiano Il Resto del Carlino, e ha chiarito che il bambino ha cominciato ad avere i disturbi suddetti proprio dopo la somministrazione dell'esavalente. A questo punto, già nel 2013, il Tribunale emise una sentenza in cui si accertava il nesso tra i problemi del neonato e il medicinale iniettato allo stesso. Questo vaccino, l'esavalente appunto, mira ad immunizzare i bimbi, soprattutto in tenera età, da malattie che possono avere conseguenze non piacevoli, come ad esempio la pertosse. Precisiamo, per dovere di cronaca e completezza di informazione, che lo stesso Ministero pagò già una prima somma di denaro alla famiglia, soprattutto dopo che fu lo stesso Tar ad accertare i fatti.

Annuncio

I migliori video del giorno

Terrulli, spiega Repubblica, si rivolse all'Autorità Giudiziaria regionale perché le somme spettanti, all'epoca, non erano ancora state versate. Ad oggi, il bambino è un adolescente, e le sue condizioni sarebbero gravi, quindi, visto che la legge 229 del 2005, prevede ulteriori risarcimenti ai danneggiati dai vaccini, nel 2017 la famiglia, in accordo con il suo legale, ha presentato una ulteriore richiesta al Ministero. La sentenza definitiva è arrivata però poco più di una settimana fa, il 20 febbraio precisamente, data in cui il Tar si è espresso nuovamente sulla questione, dando ragione alla famiglia.

Quelle somme spettano per legge alla famiglia

La legge è chiara in proposito, e prevede che questa somma di denaro, che si aggira, in totale, intorno al mezzo milione di euro, spetti di diritto alla famiglia, che da allora cura costantemente il bambino.

Annuncio

Come detto, il ragazzo soffrirebbe di gravi disturbi ancora oggi. L'indennizzo restante di detta somma, dovrà essere versato entro un termine massimo di 90 giorni.