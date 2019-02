Annuncio

È una vicenda raccapricciante quella successa a Napoli, precisamente dal quartiere Duchesca, a poca distanza da Piazza Garibaldi. Il fatto di cronaca che stiamo per esporvi risale al mese scorso, ma solo ieri, in occasione del trigesimo della scomparsa della vittima, Rosa Trapani (67 anni), si è avuto conferma della sua morte violenta. Fino ad ora gli investigatori hanno mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda, anche perché ci sono dei particolari ancora da chiarire. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che la donna sia stata raggiunta da almeno due coltellate al cuore, che non le hanno lasciato scampo. L'assassino della donna non ha ancora un volto.

La sorella non riusciva a comunicare con Rosa

Secondo quanto ricostruito, per due giorni i familiari, e in particolare la sorella della vittima, non sono riusciti a mettersi in contattato con la signora Trapani.

Allarmati da questa situazione, in una giornata piovosa, la sorella, insieme a suo fratello, si sono recati a casa di Rosa, per verificare che fosse tutto apposto. In quel momento, è stata fatta la macabra scoperta: il cadavere della signora giaceva in una pozza di sangue sul letto, in posizione prona. Sin da subito, i due hanno capito di trovarsi davanti ad un delitto, compiuto probabilmente due giorni prima del ritrovamento. Un particolare di non poco conto, inoltre, quello della porta dell'abitazione senza segni di effrazione: sembra, dunque, che la donna conoscesse il suo assassino, a cui ha tranquillamente permesso l'accesso in casa.

L'arma del delitto non è stata trovata

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica on-line Leggo, gli inquirenti si sono recati sul luogo del misfatto senza i sigilli all'appartamento.

Per questo, qualche giorno dopo il delitto, come riferisce sempre la stampa, i parenti si sarebbero disfatti di alcuni oggetti molto importanti ai fini delle indagini; anche il materasso intriso di macchie di sangue, ad esempio, sarebbe stato abbandonato per strada.

L'oggetto contundente, con il quale la donna è stata colpita, non è stato ancora trovato. Tuttavia, dai sopralluoghi effettuati sulla scena del crimine, gli investigatori avrebbero trovato importanti indizi. Adesso bisognerà chiarire quali siano stati i motivi che abbiamo portato l'omicida ad agire in questa efferata maniera. Sopratutto si dovrà dare un nome e un volto al killer. In questo senso, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, si potranno conoscere maggiori dettagli sulla tragedia. Nel quartiere la signora era ben voluta da tutti.