È scattato un vero e proprio allarme all'interno del noto Parco Grifeo del comune di Napoli: c'è un maniaco che si diverte ad uccidere i gatti presenti all'interno con delle polpette piene di chiodi. A lanciare l'allerta è stata la pagina presente sui social network del 'Garante dei Diritti degli Animali' del comune di Napoli che ha denunciato gli episodi dei giorni scorsi che hanno segnalato alcune persone residenti nelle vicinanze del parco del corso Vittorio Emanuele. Sulla pagina si legge che si tratta di una situazione in cui vengono usate delle polpette di carne cruda con dentro degli ami e del vetro per cercare di uccidere i gatti del parco. Tutto questo in una delle zone più frequentate di Napoli. Si tratta di un atteggiamento che viene definito vigliacco e che è commesso da gente che si sfoga contro chi non può difendersi.

Allarme a Napoli: strage di gatti con polpette piene di vetri e chiodi

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che ha immediatamente raccolto le prove che al momento sono sotto osservazione da parte degli inquirenti. In ogni caso, si legge sul quotidiano Il Mattino, è necessario attendere la fine delle indagini per poter capire se si tratti di un folle oppure di un vero e proprio serial killer. Nel frattempo, anche i proprietari dei cani che frequentano il posto si sono immediatamente allarmati per paura che vengano coinvolti i loro animali visto che nel parco sono stati ritrovati dei bocconi di quelle polpette piene di vetro e chiodi. Il consiglio, almeno per il momento, è quello di portare i propri cani col guinzaglio e magari anche con la museruola.

La legge garantisce la tutela della vita degli animali

Mentre si cerca il colpevole del parco a Napoli, comunque, esistono delle leggi che tutelano i gatti liberi. Infatti, la norma recita che è vietato maltrattare i felini che vivono in libertà ed è vietato altresì allontanarli dai luoghi in cui si rifugiano abitualmente e dal loro cibo. Chiunque maltratti o comunque causi il decesso di un animale viene perseguito penalmente con pene che possono arrivare addirittura alla reclusione. Insomma, il protagonista di questi insani gesti è praticamente avvisato: nel caso in cui venisse sorpreso a ripetere questi comportamenti o venisse individuato, sarà chiamato a difendersi di fronte alla legge italiana.

Questo è quanto i frequentatori abituali del parco di Napoli si augurano accada, affinché torni il sereno e i loro animali possano tornare a passeggiare nuovamente senza il timore che possa accadere qualcosa di pericoloso.