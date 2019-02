Annuncio

Annuncio

È un episodio davvero esilarante quello che si è verificato a New York, negli Stati Uniti, dove un simpatico 90enne di nome Bobby è divenuto un'autentica star dei social network dopo aver sbagliato a mangiare il suo tradizionale spuntino. L'uomo, secondo quanto riferito dalla nipote Alex Stein, che ha postato le foto del nonno su Twitter, ha mangiato mezzo barattolo di vernice al posto dello yogurt, uno degli alimenti da lui preferiti.

Il 90enne probabilmente è stato tratto in inganno dal barattolo che assomigliava proprio a quello di uno yogurt di grande formato. La vernice, di colore verde chiaro, gli è rimasta sulle labbra e sui vestiti.

Ritratto in foto con lo sguardo perplesso

Nella foto postata dalla nipote, si vede nonno Bobby con uno sguardo a dir poco perplesso.

Annuncio

Le immagini hanno immediatamente fatto il giro del web e dei social network. In pochissime ore, infatti, il 90enne americano è diventato decisamente popolare, e la nipote ha anche riportato ai follower la reazione dell'anziano parente. Questi, quando ha saputo di essere diventato famoso, si è limitato ad affermare che la vernice aveva un sapore persino migliore di quello dello yogurt. La madre di Alex, infatti, compra 7 litri alla settimana di questo prodotto solo per lui.

Fortunatamente Bobby sta benissimo e non ha riportato alcuna conseguenza fisica dopo l'insolito pasto. Le vernici, infatti, sono piene di sostanze altamente tossiche ma, in questo caso, lo stomaco dell'anziano si è rivelato essere a dir poco di ferro.

Annuncio

I migliori video del giorno

Come riporta TPI, la famiglia, dopo essersi accorta dell'accaduto, si è immediatamente preoccupata per le condizioni di salute del proprio caro, assicurandosi che stesse bene e che non avesse riportato alcun problema.

Gli utenti hanno provato ad indovinare il gusto dello yogurt preferito dall'anziano

Dopo aver appreso che Bobby stava bene, gli internauti hanno cominciato a chiedersi quale gusto di yogurt avesse pensato di mangiare. I più votati, tenendo conto del colore verde chiaro della vernice, sono stati pistacchio e menta. I media americani riferiscono, citando le parole della nipote, che l'uomo ha ingerito circa mezzo litro di pittura. L'anziano ha anche aggiunto che sarebbe pronto a mangiare nuovamente la vernice che, addirittura, aveva un sapore migliore di quello dell'alimento derivato dal latte.

Annuncio

La nipote, su Twitter, ha scritto: "Il suo stomaco è rimasto impassibile".