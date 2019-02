Annuncio

Un vero e proprio dramma quello verificatosi nei giorni scorsi in Nuova Zelanda, dove una bambina di appena nove anni si è spenta improvvisamente a causa di un infarto fulminante che l'ha stroncata senza lasciarle alcuno scampo. La piccola Taya Kauri lamentava da diversi giorni una brutta sensazione di bruciore al petto e mostrava un battito cardiaco piuttosto accelerato: secondo quanto si apprende dalle fonti locali però, la madre della bambina aveva sottovalutato il problema, in quanto pensava che si potesse trattare soltanto di ansia dovuta dal fatto che la piccola doveva andare a scuola.

Muore per un infarto a 9 anni: i sintomi sottovalutati sia dalla madre che dai medici

Siccome i dolori e le lamentele da parte della bambina continuavano, i genitori hanno deciso di portarla in ospedale, al Middlemore Hospital, dove però dopo poco tempo è morta improvvisamente.

In realtà, i problemi di salute la piccola Taya li lamentava già da un anno, ma anche i dottori della struttura sanitaria inizialmente avevano attribuito il tutto ai classici sintomi dell'ansia. La bimba, però, ultimamente aveva cominciato a lamentare la sensazione di fiato corto, di sentirsi troppo spesso affaticata e di non avere molto appetito. Anche in questo caso purtroppo questi sintomi erano stati sottovaluti e associati alla sua giovane età. Quello che avrebbe dovuto preoccupare maggiormente erano invece i battiti cardiaci, che erano il doppio di quelli che avrebbe dovuto avere.

Avviata una raccolta fondi in favore della famiglia della piccola Taya

Nel momento in cui l'ambulanza la stava trasportando in ospedale, infatti, la sua condizione di salute era già totalmente disperata, tant'è che poco dopo la ragazzina si è spenta provocando un grandissimo dolore tra i suoi famigliari.

I parenti a seguito del decesso di Taya hanno messo in piedi una pagina per avviare una raccolta fondi nel tentativo di aiutare economicamente sua mamma, suo padre e le altre quattro sorelline. Tutto questo a partire da martedì 19 febbraio: in poche ore sono già stati raccolti più di 15.500 dollari. La bimba, nonostante la sua tenerissima età, viene descritta come una ragazzina gentile, premurosa e sempre disponibile con tutti colori i quali ne avevano bisogno.

Un episodio analogo si è purtroppo verificato nei giorni scorsi a Napoli, dove una ragazza di 24 anni è stata uccisa proprio da un infarto, gettando nel più grande dello sconforto i suoi genitori.