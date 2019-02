Annuncio

Non finiscono mai i guai per Fabrizio Corona. L'ex "re dei paparazzi" continua a stare al centro degli scoop e delle polemiche. Ricordiamo che Corona dopo aver scontato la condanna a 12 mesi di detenzione e dopo aver trascorso qualche mese nella comunità di Don Mazzi [VIDEO], è potuto tornare a casa, col divieto, però, di non poter uscire dai confini della Lombardia e non poter guidare di notte. Entrambi i divieti sono stati violati da Corona lo scorso venerdì, quando ha trascorso la serata in un pub a Solofra, in provincia di Avellino, come presentatore di una nuova collezione di capi di pelle per una casa di moda. L'allegra serata scandita da musica e birre è stata interrotta da un blitz della Guardia di Finanza e dei Carabinieri che hanno riscontrato delle irregolarità riguardanti la posizione lavorativa per alcuni dipendenti che è costato al proprietario la sospensione dell'attività.

Fabrizio Corona viola le prescrizioni del Tribunale

Sono in corso gli accertamenti per Fabrizio Corona, dopo che ha violato le disposizione emesse dal Tribunale di Milano, secondo cui l'ex fotografo non può lasciare la Lombardia e guidare di notte. L'ex "re dei paparazzi" è stato beccato mentre stava lavorando proprio in quel pub di Solofra finito al centro dei controlli per verifiche sulla posizione lavorativa di alcuni dipendenti. Per lui è scattata la segnalazione all'Ufficio di Sorveglianza, in quanto può lasciare la Lombardia per motivi professionali, ma con autorizzazione. Pare potesse raggiungere la Campania, ma un'altra località e non la città di Solofra. I controlli capillari hanno riguardato anche il locale che lo ospitava, nella lente di ingrandimento della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, la regolarità dei sistemi di sicurezza, le condizioni del locale e dei cibi serviti e in particolare la posizione dei lavoratori.

In merito a quest'ultimo punto sono state riscontrate delle irregolarità, di fatti più del 20% dei dipendenti non era assunto regolarmente, di qui la proposta di sospensione dell'attività.

Non è la prima volta che Fabrizio Corona vìola le prescrizioni

Episodi del genere si sono già verificati in passato, di fatti l'ex di Belen Rodriguez aveva già violato le prescrizioni emesse dal Tribunale di Milano. Il caso più eclatante si è verificato lo scorso dicembre, quando Fabrizio Corona si spinse nel boschetto della droga di Rogoredo con una troupe televisiva. Quell'episodio gli è costato caro, di fatti la Procura generale di Milano ha presentato ricorso alla Cassazione per ottenere la revoca dell'affidamento ai servizi sociali e la custodia in carcere.