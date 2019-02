Annuncio

Si è lanciata da un ponte alto più di 100 metri, tenendo stretto tra le braccia il suo bambino, disperata e schiacciata dai debiti. Così Jessy Paola Moreno Cruz, 32 anni, ha messo fine alla sua vita e a quella di May Ceballos il suo bambino di 10. La tragedia si è consumata nella giornata di venerdì 8 febbraio, sul ponte La Variante nella località di Ibague, nell’area colombiana centro-occidentale di Tolima.

Per minuti interminabili i soccorsi hanno tentato, senza esito e con tutti i mezzi a disposizione, di dissuadere la donna mentre restava in bilico sulla balaustra del ponte minacciando di buttarsi con il suo bambino. Molti in rete hanno pubblicato i video di quei tragici minuti che precedono l’omicidio-suicidio: dalle immagini si vedono i soccorritori disperati e Jessy Paola lanciarsi nel vuoto tra le urla degli spettatori attoniti e quelle di suo figlio.

Il pompiere Rafael Rico, tra i soccorritori giunti sul posto, ha parlato con i media locali e ha detto di aver tentato con più approcci di fermare la donna con l’aiuto dei suoi colleghi. Ha inoltre aggiunto che ci sono volute diverse ore prima di poter recuperare i corpi di madre e figlio.

La vita della donna

Jessy Paola era una giovane madre sola che, per riuscire a rientrare con le spese, era impiegata in due lavori: come venditrice di vini e di succhi d’arancia ma anche come rivenditrice di prodotti di bellezza. Questo però non bastava a offrire una vita dignitosa a suo figlio, perciò, la donna aveva contratto diversi debiti con alcuni strozzini che la minacciavano per costringere la madre a pagare il prestito.

Jessy Paola, secondo alcune fonti locali e dalle indagini preliminari degli investigatori colombiani, era caduta in depressione dopo la fine della sua relazione con l’ex compagno ed era stata anche sfrattata da casa, vivendo per alcuni giorni per strada con suo figlio fino a venerdì mattina, in cui la donna ha deciso di compiere il suo gesto disperato. Inoltre, nell’ultimo periodo le minacce dei suoi esattori erano diventate sempre più assillanti a tal punto da pedinarla al lavoro o fuori casa.

Le parole del sindaco

Sul tragico gest, si è espresso anche il sindaco di Ibague, Guillermo Alfonso Jaramillo, evidenziando l’attuale situazione finanziaria del popolo colombiano: “L’incidente ha a che fare con la terribile situazione che stiamo affrontando a Ibague e che si sta ripercuotendo in tutta la Colombia”.