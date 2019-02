Annuncio

Patrizia Bonetti, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzata del famoso imprenditore Gianluca Vacchi, ha subito una gravissima aggressione: la ragazza è stata assalita da tre donne che l'hanno picchiata, anche con l'aiuto di alcuni caschi, e strappato ciocche di capelli dalla testa. A riportare tale versione dei fatti è stata la sua amica Aida Yespica, che era presente al momento dell'aggressione e ha provato a chiamare i soccorsi che, tuttavia, sono arrivati quando le malintenzionate erano già andate via. Ad ogni modo, grazie alla sua testimonianza è stato possibile ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Aida Yespica racconta la dinamica dell'aggressione subita da Patrizia Bonetti

La giovanissima ex fidanzata di Gianluca Vacchi è stata picchiata pesantemente da un gruppo di tre donne e data l'evidente inferiorità numerica è stata gravemente ferita.

Aida Yespica, che era lì con lei, ha raccontato tutta la dinamica dell'aggressione: la showgirl ha spiegato che la Bonetti è stata aggredita appena uscita dal cinema Odeon di Milano, quando tre donne si sono avvicinate con aria minacciosa ed hanno iniziato a pestare la malcapitata. Le tre si sono servite anche di alcuni caschi che hanno scaraventato violentemente contro la ragazza.

Durante l'aggressione Aida ha provato ad intervenire chiedendo aiuto e chiamando i soccorsi. Nonostante i colpi subiti, però, Patrizia è riuscita ad alzarsi in piedi ed a tentare una fuga. Le tre donne, però, sono passate alle maniere ancora più forti: l'hanno raggiunta ed hanno iniziato a tirarle i capelli strappandole grosse ciocche. L'aggressione è stata così violenta al punto da lasciare la Bonetti senza capelli in una zona della parte destra del volto.

Patrizia Bonetti adesso è ricoverata in ospedale

Subito dopo l'aggressione, Patrizia è stata ovviamente portata all'ospedale dove, attualmente, è ricoverata. Aida Yespica ha affermato che la sua amica sarebbe in condizioni gravi. Al momento la vittima dell'aggressione non ha voluto commentare l'avvenimento ed ha preferito chiudersi in un rigoroso silenzio.

Le Forze dell'Ordine adesso stanno indagando per cercare di scoprire l'identità delle tre donne: fino ad ora, però, non ci sono novità dal momento che sul luogo in cui si è verificat il fatto non c'erano telecamere. Ad ogni modo, tutto il web è in apprensione per Patrizia Bonetti nell'attesa di scoprire come si evoluta la situazione.